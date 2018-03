Udinese, il rinnovo di Oddo non è in discussione

UDINE. Non è una questione di posizione. Anche il tredicesimo “gradino” – o giù di lì – potrebbe bastare a Massimo Oddo per vedere rinnovato il suo contratto con l’Udinese, un accordo che scatterà automaticamente in caso di un piazzamento tra le prime dodici.

È questo il segnale che arriva della stanza dei bottoni, nonostante nell’ultima settimana (in corrispondenza con il quinto ko consecutivo, incassato al Friuli con il vacillante Sassuolo) le voci su un rapporto tra il tecnico e la società divenuto di colpo freddo abbiano cominciato a prendere piede nell’ambiente.



Di sicuro Oddo non è entusiasta della risposta del gruppo bianconero che si sta nascondendo dietro all’alibi dell’assenza di un bomber, così come non ha fatto i salti di gioia quando Pozzo ha deciso di chiudere il mercato di gennaio con la conferma di Perica (che aveva già le valigie pronte destinazione Chievo) e l’addio in particolare di Bajic (che spinto dalla compagna ha voluto tornare in Turchia, dove tra l’altro gioca sempre pochissimo). Una situazione che è “esplosa” con l’infortunio di Kevin Lasagna.



La società Udinese, da parte sua, ha incassato male il kappaò col Sassuolo, si attendeva una svolta dal gruppo che invece ha interpretato il “giro palla” voluto da Oddo in modo scolastico e tutt’altro che utile ai fini della tattica. Si trattava di stanare il Sassuolo, arroccato in difesa, mentre sono venute a galla le difficoltà sul piano del palleggio in particolare di due elementi, Samir e Widmer.

Così alla fine della gara, mentre la critica chiedeva giustamente conto della sconfitta a una squadra che troppe volte si è seduta – in questi anni – una volta raggiunta una quota tranquilla o dopo una serie di gare positiva, non c’è stata neppure la tradizionale visita negli spogliatoi del paròn Pozzo, di solito sempre in prima linea nelle gare casalinghe, anche dopo un ko.



Una reazione a caldo. Oddo nella testa di Gino Pozzo resta l’allenatore dell’Udinese anche per il futuro, soltanto una serie di sconfitte inarrestabile comprometterebbe la posizione di Oddo, oltre che quella dell’Udinese, non ancora salva. Insomma, ci

si attende una reazione capace di stringere le briglie in mano al tecnico. E la risposta del il “cavallo” bianconero (che potenzialmente può disarcionare l’ennesimo allenatore) sarà estremamente interessante per individuare i furbetti...©RIPRODUZIONE RISERVATA