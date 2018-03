Riscatto Pordenone: poker alla Reggiana, ma la difesa balla troppo

PORDENONE. Il Pordenone torna alla vittoria, la seconda casalinga consecutiva, battendo la "nobile" Reggiana con un poker di gol - subendone però tre - e risale finalmente la classifica, alla ricerca di una posizione migliore nella griglia playoff.



Per il big match con i granata Rossitto sceglie nuovamente il 4-4-2, con un paio di modifiche sostanziali rispetto all'ultima partita: a centrocampo sulla sinistra c'è Zammarini, dalla parte opposta agisce invece Bombagi al posto di Nocciolini, fermato da un risentimento dell'ultima ora. In attacco torna Berrettoni dal 1' al fianco di Gerardi.



All"8' Pordenone subito in vantaggio: scatto di De Agostini sulla fascia sinistra e gran cross tagliato per l'inserimento di Gerardi, il quale anticipa tutti e sotto porta al volo mette dentro. Il bomber pordenonese torna dunque al gol dopo una lunga astinenza.

Ma il pareggio è immediato: al decimo l'ex Cattaneo raccoglie al limite dell'area una corta respinta della difesa neroverde e con un preciso rasoterra fulmina Mazzini. Come aveva annunciato, l'idolo dei tifosi dei ramarri non esulta.

Il Pordenone è vivo e come altre volte dimostra di trovarsi più a suo agio contro squadre che non stanno ad aspettare, preferendo giocare a viso aperto. I ramarri spingono e al 25' tornano avanti: corner di Burrai, palla dalla parte opposta per Formiconi, nuovo cross e stacco vincente sotto misura ancora di Gerardi, che firma la doppietta personale: settimo centro in campionato per il bomber, che non andava a segno da ben cinque mesi, ovvero da più di un intero girone.



Al 28' però, è di nuovo parità e la firma è ancora quella di Cattaneo, che riceve palla sui 25 metri e lascia partire un sinistro che non pare trascendentale, ma piega le mani a Mazzini e s'insacca all'angolino. Brutta papera davvero per il giovane numero 12 del Pordenone.



Al 41' i padroni di casa reclamano un rigore, con Zammarini che dopo una splendida serpentina cade proprio sulla linea dei Q16 metri. Per l'arbitro però è tutto regolare, anche la caduta senza simulazione.



Nella ripresa il Pordenone parte col piglio giusto di chi la partita la vuole vincere. Al 5' palla in mezzo di Bombagi, Berrettoni sfiora di testa, la palla rimane lì, Zammarini tocca da due passi ma Facchin in qualche modo riesce a sventare.



Il gol di Zammarini però è solo rimandato, perché due minuti più tardi è proprio lui a riportare avanti i neroverdi, grazie a una rasoiata dal limite su respinta di un difensore granata dopo un bel traversone ancora di Bombagi.



Al 14' la Reggiana rimane in dieci uomini per il rosso diretto a Ghiringhelli, reo di un fallaccio da tergo su Zammarini, all'ennesima sgroppata sulla corsia di sinistra: gran bella prestazione per l'esterno offensivo, costante spina nel fianco della difesa ospite.



Dopo l'ingresso al 19' di Nunzella proprio per Zammarini, il Pordenone arretra il baricentro e soffre, pur senza correr grossi rischi, anche con l'uomo in più.



Al 36' Nunzella preda una buona occasione in contropiede.



E nel finale, al 43', arriva il gol che chiude i conti: angolo di Burrai, mischia che si accende in area granata

e la zampata decisiva è quella di De Agostini.Poco dopo, su azione di rimessa, Magnaghi tutto solo si divora la rete del pokerissimo.Al 46' si riprende a soffrire: lungo lancio in verticale, Altinier beffa Parodi e tutto solo firma il 3-4.