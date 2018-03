Rullo Itas Città Fiera: l’A2 è a un passo

VICENZA. L’Itas Città Fiera vola. Vola a Vicenza e compie un importantissimo passo in avanti, avvicinandosi sempre più alla serie A2 di volley femminile.

Sono bastati tre set alle ragazze di Martignacco per rullare l’Anthea, una delle squadre più in forma del momento. Caravello e compagne hanno superato uno degli ostacoli più difficili dell’ultima parte del campionato, riscattando la sconfitta subita all’andata, e mantenendo un considerevole vantaggio su Talmassons, che le insegue a meno cinque.



La sest’ultima giornata di B1 femminile ha confermato quello che già era emerso nelle ultime settimane: l’Itas Città Fiera ha una marcia in più rispetto alle avversarie, sotto tutti i punti di vista. Ieri la squadra ha giocato benissimo in tutti i fondamentali: ottima in battuta, attenta in difesa, potente ed intelligente in attacco, ben piazzata in difesa. Nella prima frazione di gioco, l’Itas è partita con grandissima aggressività e, grazie a un servizio molto efficace, è riuscita a mettere in grande difficoltà la ricezione avversaria.

Coach Gazzotti ha iniziato la gara con Gennari in cabina di regia, Pozzoni opposta, Molinaro e Martinuzzo al centro, Caravello e Fedrigo in banda, De Nardi libero. Ancora a riposo, ma a referto, Beltrame. Allison ha ripreso ad allenarsi, ma ieri è stata tenuta precauzionalmente in panchina, in vista della final four di coppa Italia.



Le friulane hanno mostrato la stessa decisione anche in avvio del secondo set, che ha avuto lo stesso andamento dei precedenti, con una buona incisività in battuta e con una Martinuzzo particolarmente

ispirata. Importante il suo apporto, sia in primo tempo che a muro. In grande spolvero anche nel terzo set, le friulane sono sempre rimaste concentrate, nonostante l’interruzione di gioco di qualche minuto per un malore sugli spalti.©RIPRODUZIONE RISERVATA