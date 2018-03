Attenta Gsa, Bergamo è una trappola

UDINE. Chiusa una settimana, se ne apre un’altra. E il bello è proprio questo: potersi riscattare da una partita che ha lasciato dell’amaro in bocca. Questo è quello che deve fare l’Apu. Il lunedì di riposo è servito per ricaricare le batterie e, magari anche per metabolizzare la sconfitta.

Ora però si deve ripartire senza troppi indugi perché il prossimo turno di campionato contro Bergamo è anticipato a sabato, quindi ci sarà un giorno in meno di preparazione.

Martedì sera allora, seduta video per cominciare l’allenamento e poi via con una lotteria di tiri liberi perché, in effetti, c’è un un 71% da migliorare.

«Nonostante il risultato di domenica, il clima è positivo» conferma l’assistant coach Cristian Braidotti. «Abbiamo analizzato insieme la partita con Treviso: tutti i tiri che abbiamo preso erano tiri aperti. Siamo stati noi troppo poco precisi.

Certo, può capitare. Credo però che difficilmente i nostri tiratori possano ripetere le percentuali dell’altra sera. Inoltre sabato ci ritroveremo di fronte una squadra che difende in modo diametralmente opposto e quindi possiamo fare degli aggiustamenti in questo senso».

Bergamo però è una realtà da non sottovalutare, soprattutto in quest’ultimo periodo. «L’insidia più grande della gara di sabato è pensare che sarà un match facile. Da quando ha cambiato allenatore, Bergamo ha vinto tra partite consecutive.

Poi l’arrivo di Hollis e Laganà ha portato quel talento in più che prima era ridotto solo a Solano». Intanto a bordo campo si rivede Vittorio Nobile che svolge degli esercizi di riattivazione insieme al preparatore atletico Dario De Conti, dopo lo stop che lo ha visto protagonista nelle ultime settimane.

Riposo precauzionale invece per Kyndall Dykes, ancora alle prese con dei dolori alla spalla. In campo si lavora prevalentemente sul tre contro tre in continuità.

Ad un certo punto Pellegrino schiaccia a una mano e fioccano i “bravo Ciccio” da parte dei compagni: sembra proprio che la squadra voglia rimanere unita; c’è confusione, i giocatori parlano, si incitano. Sia chiaro, però, che non è tutto “rose e fiori”.

Ci sono anche alcuni screzi, frutto di qualche contatto più duro del previsto durante il gioco; ma tutto riconducibile a puro agonismo, che in fondo rappresenta l’elemento essenziale di un buon allenamento.

Alla fine infatti riunione in

mezzo al campo per l’urlo: l’appuntamento è per oggi, mercoledì 28 marzo, per continuare a lavorare perché, come ci dice Braidotti: «il primo obiettivo è raggiungere matematicamente i play-off e sabato per noi è una tappa fondamentale».©RIPRODUZIONE RISERVATA