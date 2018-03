Torna la "febbre" per il Pordenone: a Padova trecento tifosi

PORDENONE. Una corriera di tifosi sta per essere riempita dal fan club Caffè Nogaredo. In molti hanno già acquistato il biglietto e altrettanti lo prenderanno nelle prossime ore. In più ci saranno come al solito i Supporters.

Insomma, è previsto un piccolo esodo verso Padova, dove sabato 31 marzo si giocherà il big match della 32ª giornata. Non c’è alcun dubbio: i sette punti conquistati nelle ultime tre giornate, uniti ai contenuti tecnici e di rivalità della sfida alla capolista, hanno riacceso l’entusiasmo nei cuori neroverdi, pronti ad affrontare la trasferta nonostante si giochi la vigilia di Pasqua e in orario serale (20.30).



Calore. I risultati, come sempre, accendono i sogni del pubblico. E portano a sobbarcarsi chilometri per seguire la propria squadra del cuore.

Si stima infatti che sulle tribune dell’Euganeo, sabato, ci saranno tra i 200 e i 300 tifosi neroverdi. Il popolo dei ramarri adesso ci crede: i playoff sono fattibili, ancor più dopo la penalizzazione del Vicenza (ne parliamo nell’articolo qui sopra), quindi vale la pena andare a sostenere la squadra a Padova.

«Abbiamo avuto tante richieste relative ai biglietti – afferma la presidente del fan club, Silvia Gustapane –. Non me l’aspettavo, dopo Trieste si percepiva dello scoramento, forse anche normale visto il pareggio subìto al 95’. Invece il successo con la Reggiana ha cambiato le prospettive».

In effetti il Pordenone, pur con le solite disattenzioni difensive, ha dato l’impressione di aver imboccato la strada giusta. Mancano quattro partite ed è giusto credere alla conquista della post-season e in un’impresa a Padova. All’Euganeo la squadra cittadina ha sempre disputato ottime partite.

Ad agosto 2015 arrivò la prima vittoria della seconda gestione Tedino, il blitz in coppa Italia di Lega Pro per 1-0 firmato da Luca Cattaneo.

A ottobre “Veleno” e compagni conquistarono un buon punto (0-0) mentre nel dicembre 2016 firmarono uno dei successi più belli degli ultimi: un 4-3 dispensando calcio-champagne, con Berrettoni alla sua miglior gara in assoluto col Pordenone (doppietta e assist per Arma, autore anche lui di due gol).



Mister dai tifosi. Giovedì 29, alle 18, Fabio Rossitto sarà al caffè Nogaredo, ospite del fan club e a disposizione dei tifosi. Il tecnico dei ramarri torna nel locale di Cordenons dove è sempre stato amato, soprattutto dopo la sua seconda esperienza coi ramarri quando sfiorò la salvezza in serie C.

Al tempo il trainer pordenonese riuscì a compattare la squadra e creò grande entusiasmo nell’ambiente: memorabili le sue lacrime e quelle dei tifosi al rientro della trasferta di Monza, dove si giocò la gara di ritorno dei playout che sancì la discesa in serie D. Rossitto è pronto così a donare il suo affetto ai tifosi neroverdi, certo che sarà ricambiato sabato all’Euganeo.



I biglietti. Attiva intanto la prevendita dei biglietti

per la gara di Padova. I residenti in Fvg dovranno acquistare obbligatoriamente il biglietto nel settore ospiti/curva nord entro le 19 di venerdì. (costo 9 euro più diritti). Le rivendite autorizzate sono Bar Libertà e Ricevitoria Gai.©RIPRODUZIONE RISERVATA