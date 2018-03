Pordenone, gara anticipata a Padova e benedizione del vescovo

PORDENONE. Allarme meteo: le previsioni per la giornata di sabato prevedono pioggia e un progressivo peggioramento delle condizioni nel tardo pomeriggio. Per evitare così il rischio rinvio, la sfida dell’Euganeo tra Padova e Pordenone, originariamente in programma per le 20.30, è stata anticipata alle 16.30.

Una decisione accolta positivamente da entrambi i club, che potranno così raggiungere prima le loro famiglie per trascorrere assieme la giornata di Pasqua. La scelta, a quanto pare, non ha influito sulla partecipazione al match da parte dei tifosi neroverdi.



Rinvio? No grazie. Sono state le due società a stabilire l’anticipo della partita. D’altronde, perché decidere di lasciare invariato l’orario e di rischiare poi il rinvio, con le difficoltà annesse di trovare una data per il recupero? Si è scelto così di andare sul sicuro e scendere in campo alle 16.30.

«A tutela del gioco – riferisce il Padova con una nota ufficiale sul suo sito – a partire da domani (oggi, ndr) il manto erboso dell’Euganeo sarà coperto con i teloni». Per quanto riguarda i tifosi ospiti impossibilitati a essere a Padova, questi potranno invece chiedere il risarcimento del biglietto recandosi nei punti vendita o via web tramite l’apposita sezione della propria area personale sul sito www.listicket.com.



Partita-clou. Sarà l’incontro più atteso della 33ª giornata quello tra Padova e Pordenone. Non tanto per la rivalità sportiva, nata dal 2015-2016, quanto perché l’incontro sarebbe stato – secondo le previsioni di inizio campionato – quello tra le due formazioni maggiormente accreditate a vincere il campionato. A confermare le attese solo l’undici biancoscudato, che si trova meritatamente in testa al torneo e in fuga verso la serie B. Il Pordenone ha deluso le aspettative, facendo la parte del Leone soltanto in Tim Cup.



Il saluto del vescovo. Ieri la squadra ha partecipato alla messa di Pasqua a Madonna del Monte: a officiare la funzione il vescovo della diocesi di Concordia-Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini. Anche

l’anno scorso i ramarri presero parte alla messa e, anche allora, dovevano affrontare il Padova alla vigilia di Pasqua: il match si concluse con un successo dei ramarri per 1-0. Chissà, magari la scelta porterà fortuna pure stavolta...©RIPRODUZIONE RISERVATA