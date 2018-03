Udinese, in 19 giorni 5 partite e Behrami non ci sarà

UDINE. L’ultima mazzata all’Udinese ieri, quando si è saputo che Oddo non avrà neppure Behrami per lungo tempo, circa tre settimane. Tanto da organizzare un tour per dare una toccatina alle grazie della statua di Giulietta a Verona, calpestare i “gioielli” del toro sul mosaico di Galleria Vittorio Emanuele a Milano e chiudere rifilando due spiccioli alla fontanella del cinghiale al Mercato Nuovo di Firenze: insomma, l’apoteosi dei riti propiziatori in vista di una serie di fuoco che ci faranno capire se i bianconeri chiuderanno la stagione senza troppi patemi, magari mettendo in luce qualche brillante giovanotto nel rush finale, o se dovranno soffrire fino al termine del campionato, vittime di altre sconfitte dopo le cinque di fila che in questo momento stanno pesando sulle spalle della squadra di Oddo.



Contrattempi. La squalifica rimediata in modo sciocco da Barak contro il Sassuolo (un fallo a metà campo quando sapeva di essere in diffida) e gli infortuni rimediate nel giro di pochi giorni da Fofana e (appunto) Behrami hanno letteralmente sconvolto i piani del tecnico pescarese che già doveva cercare di ridare solidità a una difesa che ha perso in termini di sicurezza e ideare l’ennesima formula offensiva per ovviare all’assenza di Lasagna, in recupero ma non ancora pronto dopo l’infortunio che l’ha costretto a uno stop di un mese e mezzo.

Il centrocampo va ripensato, ricalibrato, tanto che ieri Oddo ha cercato anche di imbastire un possibile ritorno alla difesa a quattro, nel quadro di un cambio in corsa di modulo, visto che il 3-5-2 è stato lo “schema” al quale il mister abruzzese ha legato il proprio approdo in Friuli. Insomma, si potrebbe anche assistere a un’Udinese capace di cambiare faccia (anche senza cambiare necessariamente le pedine in campo) sabato a Bergamo. E non solo là, considerando i tempi “stretti”.



Tambureggiante. Si sperava che l’infortunio rimediato da Behrami con la nazionale svizzera non fosse grave, invece il mediano starà fuori tre settimane. Due quelle previste per rimettere in sesto Fofana. Il motivo è semplice: sarà utile avere più centrocampisti possibile a disposizione per affrontare cinque gare in 19 giorni.

D’accordo, anche le avversarie non staranno a guardare, ma il fatto di non poter contare su due possibili titolari non è il massimo. Così il fatto che Hallfredsson non abbia giocato e perso (3-1) la scorsa notte a New York nell’amichevole pre-Mondiale dell’Islanda contro il Perù è già una buona nuova. Dovrebbe essere uno dei titolari con l’Atalanta, a occhio assieme a Balic e Jankto. Poi dopo Pasqua, quando la Fiorentina sarà al Friuli per il recupero della partita rinviata per la tragica morte di Davide Astori, Oddo riavrà anche lo squalificato Barak.



Speranze. Nel calcio mai fare previsioni, ma un obiettivo minimo l’Udinese deve metterlo nel mirino, considerando che, dopo la Dea e la Viola, i bianconeri se la vedranno con la Lazio, il Cagliari e il Napoli (entrambe le gare in trasferta). Morale della favola, in cinque gare – di cui due soltanto al Friuli – i “nostri eroi” dovranno cercare di raccogliere almeno 4 punti, obiettivo minimo per non riportare a galla lo spettro

del Verona di Malesani, la squadra che si piantò nel finale di stagione nel 2002 retrocedendo in modo clamoroso dopo essere stata virtualmente salva per mesi. È possibile, fa parte del "pallone rotondo": chiedete a Massimo Oddo che allora era in campo.