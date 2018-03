Cristante, il giovane friulano "mister 30 milioni": «Un vincente già a 12 anni»

UDINE. È l’unico giocatore friulano in Nazionale ed è già un uomo mercato, con una valutazione che sfiora i 30 milioni di euro, frutto di un’ascesa continua maturata anche sui palcoscenici internazionali calcati dall’Atalanta allenata da Gasperini, il tecnico che gli ha fatto spiccare il volo. È tutta vera la favola di Bryan Cristante, centrocampista classe ’95 che domani l'Udinese si troverà di fronte a Bergamo, in un confronto che appare probante soprattutto in mediana, là dove mancheranno tre titolari bianconeri. Ma se le assenze si contano, le presenze pesano di più e quella di Cristante per la Dea è diventata una certezza, con 8 gol a referto in 26 partite.



Della sua esplosione e della carriera che il friulanodi San Giovanni di Casarsa sta facendo non è affatto sorpreso Otello Di Remigio, attuale responsabile delle scuole calcio Milan per il Triveneto. Fu lui a scoprirlo, quando il piccolo Bryan dava i primi calci con indosso la maglietta della Società Artistico Casarsa. «Lo prendemmo alla Liventina Gorghense dalla Sas, aveva 12 anni e quindi era un esordiente. Pochi mesi dopo lo portammo a un provino col Milan. Fin da allora Bryan aveva fisico e mentalità. Ricordo che mi confessava apertamente il suo sogno di arrivare al più presto in serie A, e per come parlava, e si comportava, non vedeva ostacoli fra sé e quel futuro che voleva andarsi a prendere giorno per giorno».



Tutto e subito, dunque; era questo il “must” per Cristante, primo giocatore proveniente da una società dilettantistica, la Liventina, a essere convocato nella Under 15 azzurra, e poi precoce anche nella scalata alla prima squadra del Milan, arrivata appena tre anni dopo avere vinto lo scudetto con i Giovanissimi rossoneri, bissato poi con gli Allievi, prima di diventare un fulcro della Primavera. A 16 anni e 9 mesi arriva il debutto in Champions League col Milan, impegnato a Pilzen col Viktoria, che vale ancor oggi il record del rossonero più giovane impiegato in Champions.



«Ricordiamoci che Bryan ha solo 23 anni ed è già maturo tecnicamente – spiega Di Remigio – Gasperini gli ha ritagliato un ruolo adatto, lasciandolo libero di sfruttare gli inserimenti e quindi di giostrare anche a ridosso delle punte. Per me è già da grande squadra, soprattutto per la velocità nella lettura delle situazioni di gioco». Lo sa bene l’Atalanta,

che al 30 giugno verserà 4 milioni e 300mila euro al Benfica per diventarne proprietaria del cartellino, dopo un anno e mezzo di prestito. Giusto così, perché in fondo è stata proprio la Dea a credere più di Milan e Benfica nella stoffa di Cristante.©RIPRODUZIONE RISERVATA