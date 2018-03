Nichele giura: «Pordenone da playoff»

PORDENONE. «Finalmente il Pordenone ha ritrovato Gerardi e Berrettoni. Con loro si può vincere a Padova e disputare dei playoff di alto livello». Parola di Matteo Nichele. L’illustre doppio ex della sfida di domani all’Euganeo (inizio alle 16.30) individua nei due attaccanti ritrovati le chiavi di svolta della stagione. Sono le armi per ottenere in casa dei veneti «una vittoria che nobiliterebbe un campionato molto difficile» afferma il difensore classe 1981, ora al Treviso in Promozione e in passato vincitore di due tornei di serie D con neroverdi (2014-2015) e biancoscudati (2015-2016).



Che partita sarà?



«Complicata per i ramarri. Il Padova e il suo tecnico Bisoli hanno una rosa in grado di impostare la gara in base alle esigenze. Inoltre hanno la voglia di chiudere il prima possibile questo campionato che li vede lanciati verso la serie B».



Cosa deve fare il Pordenone?



«Resistere all’urto iniziale del Padova, che vorrà subito indirizzare la gara a suo favore. La prima parte dell’incontro sarà determinante: se i neroverdi la passano indenni possono fare grandi cose. Sono sicuro che, conoscendo bene il loro allenatore e lo spirito che lo contraddistingue, la mentalità sarà giusta».



Lei è stato allenato da Rossitto nel 2014. Il suo arrivo ora sta dando i suoi frutti?



«Sicuramente. Ma al di là del mister, che ha i suoi meriti, penso che il Pordenone abbia patito l’assenza prolungata di Gerardi e Berrettoni. Se ci fossero stati sempre sono convinto che i ramarri avrebbero tra i 6 e i 10 punti in più. Guardate cos’è stato in grado di fare “Berre” l’anno scorso: faceva la differenza. Non si possono regalare giocatori così».



Il numero dieci è stato suo compagno di squadra a Bassano. Ora, lui e Gerardi, possono dare la spinta decisiva?



«Sono due elementi di spessore assoluto per la categoria. Possono essere decisivi nella conquista dei playoff e da lì può succedere di tutto. Nella post season tanti valori si assottigliano, una giocata può fare la differenza. Prima, però, c’è da vincere all’Euganeo: tre punti fattibili».



Nichele, tra poco compie 37 anni. Questa sarà la sua ultima stagione?



«La voglia di giocare c’è sempre e anche quella di

costruire qualcosa di importante in una società come il Treviso, in una piazza che ha fame di calcio. Ancora non so cosa farò: sicuramente, se vinciamo coppa Italia e campionato, potrei smettere: lascerei in bellezza! (sorride)».©RIPRODUZIONE RISERVATA