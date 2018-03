Udinese, la sfida con l'Atalanta e la raccomandazione di Sottil: "Dovrai essere perfetta"

UDINE. Non se la passa bene. Anzi, non se la passano bene. L’Udinese e Andrea Sottil, ex di quattro anni di battaglie bianconere ora allenatore, allontanato due settimane fa dal Livorno in serie C con un primo posto in tasca. Il calcio regala dei colpi di scena inspiegabili non solo al primo piano. È un condominio un po’ matto, a volte, anche se il “nostro” Maurizio Zamparini sembra essersi calmato negli ultimi tempi.



«L’Udinese? I casi sono due a Bergamo: o bene bene o male male», racconta Sottil che da quelle parti è altrettanto conosciuto, visto che giocò proprio agli ordini del povero “Mondo”, Emiliano Mondonico che allo stadio Atleti Azzurri d’Italia domani sarà ricordato come uno dei grandi condottieri della Dea. Un motivo in più per temere l’orgoglio bergamasco che “agiterà” una squadra già battagliera di suo, proprio come piace a Gian Piero Gasperini.



Sul groppone bianconero, poi, quelle cinque sconfitte di fila, ottenute senza riuscire a ribellarsi al calendario e agli eventi dettati dal destino (il rinvio della gara interna con la Fiorentina, per esempio, gara che sarà recuperata subito dopo Pasqua). Insomma, ci ha messo del suo la squadra di Massimo Oddo. E la flessione, netta, si coglie anche da lontano: «Per l’Udinese andare a Bergamo in questo momento negativo è tutt’altro che una passeggiata. Si tratta d’affrontare una avversaria molto motivata, che ha condizione e grandi qualità. Per di più in un ambiente caricatissimo. Perciò, se la prestazione dei bianconeri non rasenterà la perfezione, sarà un’altra batosta».



Accidenti, si rischia di recitare il ruolo di vittima sacrificale a Bergamo: i “giovanotti” sono avvertiti. Non devono pensare alle assenze (Behrami e Fofana gli ultimi forfait in un centrocampo da ripensare), ma alla forza d’urto degli uomini di Gasperini: «L’approccio dell’Atalanta, che sa d’avere di fronte un avversario in difficoltà, sarà vibrante, eccome. Se l’Udinese va sotto, possono subentrare la sfiducia e l’abitudine a perdere, in base ai risultati recenti», aggiunge ancora Sottil che però non dà per spacciata la squadra bianconera. Tutt’altro. «Oddo, la cui gestione, all’inizio, dopo l’esonero di Delneri, aveva procurato tanti punti, con relativa risalita in classifica, starà caricando i suoi alla grande. Mica può permettersi di compromettere il lavoro svolto incappando in una striscia negativa infinita. Ecco perché ho premesso che l’Udinese, se la partita si mettesse bene, potrebbe ritrovare la vena migliore e dare filo da torcere».



Motivazioni. Conteranno le motivazioni. Quelle bergamasche, con una qualificazione europea da centrare di nuovo. Quelle friulane, con un finale di stagione che potrebbe complicarsi se le sconfitte continueranno a piovere su una realtà che, nel ranking delle “provinciali”, ha passato il testimone proprio all’Atalanta. «Io però so di una proprietà che continua a

essere molto presente. E sulla competenza dei Pozzo non è lecito nutrire dubbi». Non resta che attendere la risposta del campo. Con curiosità e un’avvertenza. I risultati negativi, oltre che sulla classifica, influiscono anche sull’umore di una piazza.©RIPRODUZIONE RISERVATA