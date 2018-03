Calcio, gli Juniores del Fvg nella storia: vincono il torneo delle regioni dopo 34 anni

UDINE. Campioni dopo 34 anni. Il Friuli Venezia Giulia juniores, ragazzi classe 1999 o 2000, ha vinto il Torneo delle Regioni all'Aquila battendo le Marche dopo una partita incredibile, cominciata malissimo dopo 3' col gol a freddo di Stambolliu e continuata peggio con gli avversari volati sullo 0-2 al 36' con Sulejmani.



Poi? La reazone degli uomini di Bortolussi è stata veemente. Distanze accorciate con Lucheo al 43'e 2-2 al 45' di Carlevaris.



Secondo tempo per i friulani tutto alla ricerca del gol, occasione sfumata nel finale e trepidazione ai supplementari, dominati però dai ragazzi in maglia bianca col simbolo dell'Aquila.



Quindi al minuto 110' il gol di Carlevaris, voluto fortissimamente da una squadra superlativa che ha meritato il torneo.



Friuli Venenzia Giulia campione dopo 34 anni. Non accadeva dal 1984. Il calcio friulano è vivo più che mai, anche se la squadra dei friulani, l'Udinese infarcita da stranieri, continua a boccheggiare con prestazioni a dir poco imbarazzanti.