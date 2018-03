Gsa, Lardo suona la carica: "Non possiamo sbagliare, il pubblico ci spingerà in alto"

UDINE. «Vogliamo un Carnera pieno, abbiamo bisogno del tifo del nostro pubblico». L’appello di coach Lardo alla vigilia della sfida contro Bergamo fa capire quanto sia importante la partita di questa sera.

Si tratta di uno snodo cruciale nella stagione, perché una vittoria darebbe la certezza quasi matematica dei play-off, in caso contrario le successive trasferte a Montegranaro e Trieste diverrebbero molto delicate.

Lino Lardo, che a Bergamo iniziò la carriera da allenatore («una tappa importantissima, quattro anni culminati con la promozione in A2»), sottolinea l’importanza del match contro gli orobici.

«A quattro giornate dal termine della regular season questa partita è fondamentale per noi, ci può aprire definitivamente la strada verso i play-off. Dobbiamo vincere senza pensare ad altro, con i due punti prenderemmo un bello slancio per le due trasferte insidiose che ci aspettano dopo Pasqua».



È una partita tanto importante quanto delicata, e affermare che va presa con le pinze non è il classico luogo comune. La Gsa deve gestire le forze in un momento poco fortunato: è vero che con tutta probabilità per la prima volta Lardo avrà tutti i suoi uomini a referto, ma va detto che Nobile difficilmente potrà essere rischiato e anche il rientro di Benevelli va gestito con cautela.

Aggiungiamoci il problema alla spalla che tormenta Dykes da una decina di giorni, ed ecco che il quadro non è dei migliori. C’è poi da tenere in considerazione la pericolosità di Bergamo, reduce da tre vittorie: «Affrontiamo una squadra diversa rispetto a quella della prima parte del campionato.

È arrivato Sacco, coach esperto, sono stati ingaggiati Hollis e Laganà, che insieme a Solano garantiscono una buona produzione offensiva. Bergamo ha tanti punti nelle mani». Ecco, i punti nelle mani. La Gsa vive un periodo di grande difficoltà in attacco. Lardo non lo dice apertamente, ma fa capire di non aver mandato giù certe critiche dell’ultimo periodo.

«Dobbiamo puntare sui nostri valori e su ciò che abbiamo dimostrato finora, ovvero una grande fase difensiva e l’abilità di coinvolgere tutti nel gioco. Ciò ci ha permesso di restare

per tutto il torneo nelle posizioni di vertice: se ha pagato fino ad ora, è giusto continuare. Ogni squadra ha le proprie caratteristiche. Oggi serve un’altra partita di sostanza per una vittoria e una Pasqua serena che ci meritiamo».©RIPRODUZIONE RISERVATA