Pordenone, caccia all’impresa dell’anno

PORDENONE. La si aspettava diversa. Padova-Pordenone doveva essere la partita che metteva in palio la promozione in serie B.

Almeno questa era la speranza che occupava l’immaginario del popolo neroverde alla vigilia del campionato e ancor più dopo un avvio di stagione vissuto a tutta velocità.

Non è così, perché la squadra neroverde che oggi si recherà all’Euganeo ha accumulato più di 10 punti di svantaggio nei confronti della capolista.

Ma non c’è tempo per i rimpianti. C’è, invece, tutto il tempo per rivestire la supersfida odierna di un significato nuovo, e magari non meno alettante.

Perché il Pordenone capace di cogliere 7 punti nelle ultime 3 giornate è una squadra di nuovo viva, che può mettere in difficoltà un Padova alle prese con l’ansia di un traguardo sempre più vicino: 8 punti di vantaggio sulla seconda, con ancora 6 partite da disputare. Lo conferma il fatto che la formazione di Bisoli è reduce da due pareggi consecutivi. A piccoli passi verso la gloria.



Prudenza. Lo stesso allenatore biancoscudato non cela la prudenza, magari soltanto di facciata, di questo periodo: «A certe condizioni, potrebbe andare bene anche un pari».

Un pareggio potrebbe pure accontentare il Pordenone. Ma fino a un certo punto. La squadra neroverde, infatti, ha a disposizione ancora 4 partite per mettere al sicuro l’obiettivo minimo della stagione, ovvero i playoff. E dopo la sfida odierna, andrà in “letargo” sino a domenica 15 aprile, quando sarà di scena allo stadio Menti di Vicenza.

Cinque sono attualmente i punti di vantaggio sull’undicesima, ma la compagine di Rossitto è quella che ha giocato il maggior numero di partite nel novero delle magnifiche 10 che accederanno alla post season.



Ricordi. Dunque, il Pordenone è chiamato a puntare al massimo. Rievocando tempi non molto lontani, quando il suggestivo teatro dell’Euganeo era terra di conquista: si pensi al 3-4 del dicembre del 2016. Una delle imprese che più hanno entusiasmato il tifo cittadino in questi anni di ribalta in serie C.

Anche stavolta ci vorrà un’impresa. Perché al di là del valore dell’avversaria, e dei colpi nelle corde delle stelle a disposizione di Bisoli, tra cui spicca l’ex bandiera dell’Udinese, Giampiero Pinzi, nell’occasione a Rossitto mancherà la mente della squadra, Salvatore Burrai, squalificato.



Ultimissime. Sarà con tutta probabilità Caccetta a farne le veci, dopo essere stato preservato in panchina nell’ultimo match con la Reggiana. Proprio l’avvicendamento in cabina di regia dovrebbe essere l’unica novità nello scacchiere neroverde.

Anche se in mezzo alla difesa permane il ballottaggio tra Parodi (favorito) e Bassoli. Conferme pure in avanti, col duo composto da Berrettoni (autore di una doppietta nell’ultimo successo neroverde a Padova) e Gerardi. Mentre Nocciolini, non al meglio,

potrebbe subentrare a partita in corso.

Un match che vedrà uno spicchio dell’Euganeo colorato di neroverde: circa 300 i tifosi al seguito. Per chi resterà a casa, niente diretta al De Marchi ma al bar San Quirino di via Montini.

