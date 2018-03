Pordenone travolto dalla capolista Padova

PADOVA. Dopo avere colto sette punti nelle precedenti tre partite, il Pordenone crolla all’Euganeo (e rimette in discussione i playoff), demolito dalla capolista Padova che per il vero non ha dovuto neppure faticare troppo: molle, poco grintoso, quasi demotivati i neroverdi, inspiegabilmente. E così i biancoscudati conquistano altri tre punti che le consentono di mettere un piede, e forse qualcosa di più, in serie B.

Per il big match Rossitto rispolvera il portiere titolare Perilli, dimostrandosi inflessibile con gli estremi difensori: se il numero 1 wra stato accantonato per tre partite dopo gli errori – pagati a caro prezzo – di Mestre, stavolta è Mazzini a finire in panchina dopo la papera del turno precedente, costata il secondo gol di Cattaneo della Reggiana, poi comunque battute.

Per il resto è la stessa squadra di sei giorni prima, fatta eccezione per lo squalificato Burrai, rimpiazzato nel cuore del centrocampo da Caccetta.

Il Pordenone comincia senza timori reverenziali e sono proprio gli ospiti a sembrare i primi della classe nei primi dieci minuti, sciorinando un bel gioco spumeggiante, pur senza creare situazioni pericolose per la porta di Bindi. Ottimo approccio dunque per la squadra di Rossitto.

Al 13’ però la prima, grande occasione è per il Padova: Pulzetti si libera al tiro al limite dell’area, Misuraca ribatte la conclusione ma la palla resta lì: nuovo tiro , deviazione e sfera che termina sul fondo, di un soffio, in calcio d’angolo.

Al 17’ ancora i padroni di casa vicini al gol: Capello si avventa su una palla vagante in piena area e da posizione più che favorevole spedisce incredibilmente a lato.

Il Padova pian piano esce dal guscio e prende in mano le redini dell’incontro. Al 24’ Cappelletti tenta il tiro dalla lunga distanza, difettosa la respinta di Perilli, un po’ sorpreso, riprende Guidone ma anche lui grazia gli avversari con una botta ravvicinata da dimenticare.

Discesa imperiosa di Zambataro sulla sinistra, servito dal portiere Bindi, arriva sul fondo e mette in mezzo per Contessa, anticipato a centroarea, arriva Guidone e la palla è ancora alta sopra la traversa.

Non cambia il canovaccio dell’incontro in avvio di ripresa, e il Padova al 3’ trova il gol del vantaggio: Pulzetti avanza palla al piede e indisturbato arriva al vertice sinistro dell’area neroverde, cross morbido sul quale Mazzocco anticipa netto De Agostini e di testa mette dentro.

Pordenone che fatica a reagire e poco dopo rischia ancora con Capello che non riesce a superare Perilli.

Ma il gol del raddoppio è solo rimandato: al 13’ cross dalla destra, Contessa in piena area fa la torre, contrastato in modo a dir poco leggero da Bombagi, arriva Pulzetti e con un gran sinistro al volo insacca il 2-0.

Rossitto prova a correre ai ripari, escono Caccetta e Berrettoni, entrano Nunzella e Nocciolini, in campo però cambia poco.

E al 23’ arriva la terza rete di un Padova scatenato, che dilaga con Gliozzi, botta precisa dal limite sull’assist di un Contessa davvero straordinario.

Padova-Pordenone 3-0

PADOVA (3-5-2): Bindi; Cappelletti, Ravanelli, Russo; Zambataro, Mazzocco, Pinzi (38′ st Bellemo), Pulzetti (31′ st Serena), Contessa (38′ st Fabris); Guidone (33′ st Sarno), Capello (19′ st Gliozzi). A disp.: Merelli, Marcandella, Candido, Cisco, Lanini. All. Bisoli.

PORDENONE (4-2-3-1): Perilli; Formiconi, Stefani, Parodi (39′ st Silvestro), De Agostini; Caccetta (13′ st Nunzella), Misuraca (33′ st Lovisa); Zammarini, Berrettoni (13′ st Nocciolini), Bombagi; Gerardi (33′ st Magnaghi). A disp.: Mazzini, Meneghetti, Cicerelli, Peressutti,

Ciurria, Bassoli. All. Rossitto.

ARBITRO: D’Ascanio di Ancona. Assistenti Montanari di Ancona e Teodori di Fermo.

MARCATORI: nella ripresa, al 3' Mazzocco, al 13' Pulzetti, al 23' Gliozzi.

NOTE: ammoniti Parodi, Mazzocco. Angoli 3-2. Spettatori 5.560.