Udinese, contro l'Atalanta è il momento di reagire

UDINE. Abbiamo sentito tanti buoni propositi e tante belle parole in queste ultime due settimane. Adesso è arrivato il momento di mettere da parte le chiacchere e passare ai fatti. L’Udinese, reduce da cinque sconfitte consecutive in campionato, sarà di scena sul campo dell’Atalanta: sfida difficilissima di per sè e resa ancor più complicata dalle assenze di ben quattro centrocampisti.

Dopo la brutta gara con il Sassuolo i bianconeri sono chiamati a disputare una prova convincente sotto il profilo dell’attenzione e del carattere. Non si pretende, viste le premesse, un risultato positivo, ma almeno una gara di cuore, questo sì.



Reazione. “Fatti, non parole” era lo slogan della Zanussi a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Rende bene per l’Udinese attuale che si presenterà a Bergamo sì a dir poco incerottata, ma con l’obbligo di dare una risposta sul piano caratteriale. All’assenza per squalifica di Barak si sono aggiunte quelle per infortunio di Behrami, Fofana e Hallfredsson (ahi ahi, queste nazionali) oltre ai lungodegenti Angella e Lasagna.



L’Atalanta, nonostante anche Gasperini debba fare i conti con qualche defezione (Spinazzola e soprattutto Ilicic, l’uomo in più dei bergamaschi in questa seconda parte di stagione) non è certo l’avversario ideale da affrontare in piena emergenza.

La Dea, a differenza dell’Udinese, è riuscita a rimanere attaccata al treno che porta in Europa e sa di giocarsi molto nel doppio turno casalingo che l’attende da oggi a martedì quando allo stadio Atleti Azzurri d’Italia arriverà la diretta concorrente Sampdoria.



Scelte. Non è un momento fortunato per Oddo. In occasione della trasferta con la Juventus si era ritrovato senza due-terzi della difesa titolare (Larsen e Danilo), domani sarà costretto a rifare il pacchetto della mediana. Nella rifinitura di ieri mattina si è fermato anche Hallfredsson per una infiammazione al ginocchio.

Ecco quindi che Balic dovrebbe piazzarsi davanti alla difesa con il conseguente inserimento di Ingelsson come mezzala. Curioso notare come lo svedese, classe ’98, abbia sin qui disputato una sola gara da titolare, proprio quella dell’andata contro l’Atalanta. Rimase in campo per 62’; per lui poi ce ne sono stati alti 8’ contro il Benevento e 11’ nella trasferta sul campo della Sampdoria.



De Paul e Perica. Danilo e Behrami l’avevano promesso nell’immediato post-partita con il Sassuolo, Nuytinck si era sbilanciato in occasione di una visita a un club di tifosi.

Nessuno pretende di andare a fare la voce grossa in casa della squadra rivelazione del campionato, si pretende, però, di vendere cara la pelle, di dare la sensazione – per usare le parole di Oddo – che fare gol all’Udinese sia difficile. In campo ci saranno pochi senatori e sempre più

giovani: Balic in cabina di regia,trequartista e, favorito su, in attacco. Gli ultimi due hanno già fallito numerosi esami, fallirne altri significherebbe avvicinarsi alla definitiva bocciatura.©RIPRODUZIONE RISERVATA