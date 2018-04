Oddo ai tifosi: “Contro la Fiorentina state più vicini alla squadra”

UDINE. La precisazione è doverosa: «Il mio è un invito, non una critica».



Massimo Oddo alla vigilia della gara con la Fiorentina in programma martedì 3 aprile, alle 18.30, al Friuli, invita il pubblico a stare vicino all’Udinese reduce da sei sconfitte consecutive.



«Non mi sto sfogando – le parole dell’allenatore bianconero –, il mio è un invito ad aiutare questi ragazzi con un applauso in più e un fischio in meno.



Ci metto io la faccia e vi posso assicurare che i miei calciatori stanno dando il massimo.



E infatti a Bergamo la prima cosa che ho detto è stata: più di così non possiamo fare».



Udinese-Fiorentina si sarebbe dovuta giocare il 4 marzo. Fu rinviata per la tragica morte in hotel del difensore viola Davide Astori.



Non sarà facile scendere in campo come se niente fosse soprattutto per la Viola ma anche per i bianconeri.



«Sarà una partita particolare – conferma Oddo – tutto è nato qui, per loro mentalmente sarà dura, ma anche noi dovremo gestire una situazione non semplice perchè certe tragedie non si possono dimenticare».



Capitolo formazione. Di fatto Oddo recupera Barak per l’undici di partenza e Lasagna e Hallfredsson per la panchina.



«Mai come in questa occasione avrò bisogno di giocatori che siano in grado di dare il cento per cento», sottolinea Oddo.



E allora rispetto all’undici di Bergamo il ceco sostituirà Ingelsson, Widmer dovrebbe riprendersi la corsia destra e in difesa Samir subentrerà a Nuytinck colpevole in occasione del gol di Petagna.



«Ecco, se a Bergamo – conclude Oddo – c’è qualcosa che mi ha fatto arrabbiare è stata la disattenzione che ci è costata il

primo gol e che ha vanificato lo sforzo fatto per tenere il pareggio.La Fiorentina è in un gran momento, viene da quattro vittorie di fila, ma noi abbiamo bisogno a tutti i costi di un risultato positivo.Ci serve quella scintilla che faccia invertire il trend».