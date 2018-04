Udinese, con la Fiorentina arriva il settimo tonfo

UDINE. Cambiando l’ordine dei giocatori, la somma non cambia: la proprietà commutativa dell’Udinese è una regola matematica che riscrive la storia bianconera. Il colpo della Fiorentina al Friuli nel recupero della ventisettesima giornata (quella rinviata per la tragica scomparsa di Astori nella notte dello scorso marzo) consegna agli annali la settima sconfitta consecutiva, robe che non si vedevano da queste parti da più di mezzo secolo, dal lontano 1962.

Preoccupante? Sì, perché il livello di insoddisfazione dei tifosi è ai minimi storici, anche se ieri il sostegno - soprattutto della Curva Nord - non è mancato fino a pochi minuti dal triplice fischio finale, prima di esplodere in cori («Devi spendere, devi spendere», rivolto ai Pozzo) e manifestazioni di malcontento. Comprensibile.

Tredicesimo minuto, stadio Friuli in piedi per ricordare Davide Astori Un lungo applauso al 13' minuto di Udinese-Fiorentina per ricordare Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto proprio a Udine il 4 marzo scorso prima della sfida con i friulani. Al 13' minuto (come il numero i maglia del difensore viola) c'è stato l'applauso dei tifosi friulani che hanno mostrato anche alcuni striscioni con la scritta «mandi Davide».



A livello di classifica l’Udinese resta in linea di galleggiamento, ma è chiaro che dovrà prima o dopo muoversi per non arrostirsi il “sederino”, visto che con 33 punti non ci si salva. E proprio l’incapacità di produrre un bottino (seppur minimo) combinata all’involuzione della squadra è davvero scoraggiante, tanto che è quasi impossibile salvare uno dei bianconeri schierati ieri contro la Viola, anche se, nei limiti del possibile, ha rimescolato il mazzo.

Stavolta, rispetto a Bergamo, ha inserito a centrocampo Hallfredsson (a sorpresa, visti gli acchiacchi islandesi) per Jankto, mentre Barak ha ripreso il proprio posto togliendolo a Ingelsson. Non solo: anche la difesa ha cambiato faccia, con Pezzella per Alì Adnan e Samir per Nuytinck. Risultato? Un altro 2-0, stavolta per mano della Fiorentina.



Il motivo è semplice. Pur reggendo il copione, l’Udinese si è distratta un paio di volte nell’arco dei 90 minuti, consegnando i tre punti agli avversari. La prima quando proprio l’azzurrino Pezzella ha lasciato filtrare un illuminante colpo di tacco di Falcinelli (uno dei sogni della scorsa estate bianconera) per Chiesa, atterrato in area. Rigore trasformato da Veretout.

La seconda nella ripresa, quando Danilo e Samir hanno lasciato Simeone libero di inserirsi al centro per la conclusione del raddoppio. Ma a quel punto l’Udinese aveva già cercato di cambiare pelle, sotto il profilo tattico, per provare a rimontare lo svantaggio senza successo. Partita con il solito 3-5-1-1 con gli altrettanto soliti Perica e De Paul, scoraggianti in termini di produzione offensiva.

Un tiretto del croato e una montagna di palloni persi dell’argentino, mentre alle spalle Hallfredsson confermava la propria inadeguatezza, colpevole anche di aver scalzato Balic dal ruolo di regista. Nel secondo tempo Oddo si accorgeva che l’islandese (tra l’altro ammonito) e Pezzella non erano riusciti recitare da protagonisti - positivi - e spediva in campo Jankto e Ingelsson per disegnare anche un altro modulo: difesa a 4, Balic tra le linee, 4 centrocampisti a sostegno del centravanti (si fa per dire) Perica, ovvero Jankto, Ingelsson, De Paul e Barak.

La prima di tante mosse tattiche. Qualcosa cambiava solo con l’inserimento di Lasagna, recuperato dopo quasi due mesi di infermeria per colpa dell’infortunio muscolare rimediato a Torino, là dove sono cominciati tutti i mali bianconeri. Si riparte da lì, da Lasagna: ha ridato un po’ di nerbo all’attacco. Servirà in vista di Lazio, Cagliari e Napoli.



