Udinese-Fiorentina, la partita si fermerà al 13' per ricordare Astori

UDINE. Da lunedì sera la Fiorentina è di nuovo a Udine, stavolta in centro, all’Astoria hotel Italia di piazza XX Settembre, non più alle porte della città, Là di Moret, dove domenica 4 marzo, Davide Astori, capitano viola, fu trovato privo di vita (la causa della morte avvenuta nel sonno è stata una bradiaritmia ) nella sua camera poco dopo l’ora della colazione, verso le 9.30, alla quale stranamente non si era presentato.

Il calciatore si trovava in ritiro da sabato con la squadra in vista della partita delle 15 con l'Udinese, partita che è stata sospesa in segno di lutto. Anche le altre sono state sospese. La commozione di Pozzo: "Siamo vicini ai suoi cari, alla Fiorentina tutta, ai suoi tifosi, agli sportivi": Il procuratore di Udine: "Morte dovuta a cause naturali". Sono arrivati nel primo pomeriggio i genitori di Davide che hanno preceduto la compagna Francesca e il patron della Fiorentina Della Valle



La voce cominciò a circolare a Udine alle 11 e dopo i primi minuti di incredulità e notizie frammentarie, arrivarono purtroppo le conferme, assieme a decine di giornalisti accalcati fuori dai cancelli dell’albergo di viale Tricesimo. Alle 12 la notizia ufficiale che la partita delle 15 allo stadio Friuli – come quelle di tutta la serie A – non si sarebbe giocata. Una domenica, quella del 4 marzo, che da una giornata di sport e di sorrisi si è trasformata in un lungo giorno di lutto.

Oggi a Udine è arrivato il tempo di rivivere quella giornata di calcio, ma Udinese-Fiorentina stavolta non potrà essere un match normale. Per questo la serata sarà punteggiata da momenti dedicati al ricordo. Astori vestiva la maglia numero 13, e proprio al 13 minuto dall’inizio della gara sui mega schermi dello stadio comparirà la sua foto, un segnale per invitare tutto il pubblico presente a dedicargli un lungo e sentito applauso.