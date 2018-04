Pordenone, Rossitto suona la carica: "A Vicenza sarà la prima di tre finali"

PORDENONE. Manca ancora più di una settimana alla partita col Vicenza: il Pordenone, infatti, domenica prossima osserverà il primo dei due turni di riposo. Tuttavia Fabio Rossitto è già carico in vista della sfida del Menti, in programma domenica 15 aprile.

«Per noi sarà la prima di tre finali» è il grido di battaglia che l’allenatore dei neroverdi lancia ai suoi. Partecipare ai playoff non è così scontato (la squadra disputerà due partite in meno rispetto alle rivali) ed è per questo motivo che il trainer definisce così i match con i veneti, con Sambendettese e Renate, in cui «bisogna fare più punti possibili».



Ripresa. Martedì 3 aprile i ramarri hanno ricominciato a lavorare dopo i due giorni di pausa concessi al termine del match col Padova.

«Bisogna subito ripartire e mettere alle spalle la gara dell’Euganeo» afferma l’allenatore, consapevole della brutta sconfitta (3-0) e della pessima prestazione della ripresa che ha fatto arrabbiare il presidente Lovisa.

«Eravamo reduci da tre gare positive ma coi biancoscudati non siamo stati noi – spiega –. Non eravamo in palla e l’avversario ci ha messo sotto. Ora dobbiamo lavorare forte per preparare al meglio questo finale di campionato, in cui ci giochiamo tutte le nostre carte».

Il Pordenone, per prendere parte alla post season, non deve più sbagliare. Poi si aggrapperà ai risultati delle altre: il destino non è più interamente nelle sue mani.

«Ma noi ci dobbiamo credere per forza – continua il tecnico –. Adesso libereremo bene la testa e metteremo benzina nel motore per essere al top. Ripeto: col Vicenza sarà la prima delle tre finali. Per noi i playoff cominciano al Menti».



Come tre anni fa. Anche nel 2015 il Pordenone di Rossitto giocò nell’impianto dei veneti una sfida fondamentale. Era la penultima giornata e, in un Menti deserto e con un Real Vicenza già salvo, i ramarri avrebbero potuto mettere al sicuro la partecipazione ai playout: persero 1-0 e dovettero aspettare il match della settimana successiva con l’Albinoleffe per approdare agli spareggi salvezza (poi persi col Monza). Rossitto si augura questa volta che l’esito del match sarà diverso: lui ci crede.

Manuel Nocciolini, invece, intervistato da Parmalive.com, sembra avere meno speranze rispetto al tecnico. «Noi ci proveremo,– ha affermato

– .Tuttavia bisogna guardare in faccia la realtà e capire che i playoff saranno difficilissimi». Al Pordenone non resta che vincere tutte le partite e poi sperare: anche il risultato delle rivali sarà determinante.©RIPRODUZIONE RISERVATA