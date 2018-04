Gsa, dagli Usa rinforzo in arrivo e Nobile dà la carica play-off

UDINE. “Mister X”: chiamiamolo così per ora, anche perché di più non è dato sapere. Dopo la prestazione di sabato scorso e i rumors su possibili cambiamenti sulla panchina bianconera, la società non nasconde che sono in corso delle intense trattative per portare a Udine un giocatore americano proveniente dalla Nba G-League.

Il nome potrebbe uscire in giornata e, se ciò accadesse, vorrebbe dire che già per domenica contro Montegranaro, coach Lino Lardo potrebbe avere un giocatore in più per le sue rotazioni.

Perché infatti di una cosa siamo certi: nessuno è in partenza, almeno per ora. La squadra intanto continua ad allenarsi e non sembra che il probabile arrivo di “mister x” abbia scosso gli animi.



Preoccupazione sul volto di Veideman, l’ovvio sacrificato? Non lo possiamo dire. Il play estone non fa trapelare niente dalla sua espressione: il soprannome “iceman” non è casuale infatti.

Possiamo invece dire che Rain ieri sera, a fine allenamento si è fermato, insieme a Raspino, a tirare un po’ più lungo degli altri per ritrovare quella precisione dall’arco che tutti stanno rimpiangendo, a partire da lui forse. La squadra si è allenata al completo.

Dykes si è aggiunto a seduta già iniziata, dopo aver svolto gli esercizi per la spalla dolorante, mentre Vittorio Nobile ha ripreso a lavorare insieme ai compagni a pieno regime.

«Sabato sera non ho giocato, ma posso dare ragione ai nostri tifosi - ci dice il play di Basiliano - nel primo tempo ci è mancata energia. Poi riprendere in mano la partita non è bastato. La gente, la domenica, viene a vederci, a sostenerci e vuole vedere un certo tipo di spettacolo.

Spetta a noi far divertire i nostri tifosi e ripagarli del sostegno che ci dimostrano, mettendoci grinta ogni volta che scendiamo in campo. Poi se giochiamo bene, anche noi riusciamo a divertirci di più, come è successo il più delle volte».

Ora si pensa alla prossima, in una settimana più lunga del previsto. A causa dell’ultimo passo falso, la gara di domenica potrebbe essere determinante.

«Montegranaro è la partita decisiva - aggiunge Nobile - come lo era in fondo quella contro Bergamo. Basta guardare la classifica per accorgersi che non possiamo più commettere errori. Ci sono tante squadre a soli due punti da noi, tra cui alcune che, in caso di arrivo a pari punti,

possono vantare lo scontro diretto a favore.

Domenica dobbiamo scendere in campo con grinta ed entusiasmo, tutti insieme. Chi gioca, chi non gioca, chi sta in campo di più e chi ci sta di meno: ognuno deve portare energia».



©RIPRODUZIONE RISERVATA