Udinese, Oddo dopo il ko con la Fiorentina: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi"

UDINE. «La prima cosa da fare è chiedere scusa ai nostri tifosi: non ci sono giustificazioni a sette sconfitte di seguito». Pare dalla fine Massimo Oddo. Dai cori di contestazione, dal malcontento del pubblico del Friuli quando la partita era agli sgoccioli, dopo una novantina di minuti (o quasi) senza proferire verbo sul risultato, sulla prestazione, sulla serie nera.

Poi il tourbillon: «Devi spendere, devi spendere», fino al gettonato «Chi non salta Gino Pozzo è». La verità? Il diretto interessato (Gino Pozzo) deve aver pensato che spendere per il rinnovo di Hallfredsson, tanto per fare un esempio, non è stata una grande mossa. Insomma, i giovanotti dovrebbero muovere gambe e cervello un po' meglio. «Ma chi sa di calcio sa anche che tutto ti gira contro in questo momento».«Sì, in una partita equilibrata come quella come la Fiorentina paghiamo due episodi negativi perché la squadra non è mentalmente tranquilla. Purtroppo è palese: tanti ragazzi non sono sereni, si vede e si sente in panchina».«L'unica medicina è il risultato positivo: non c'è altro da fare per uscire dal momento».«Il fatto di giocare a quattro, a tre o a cinque in difesa non ti porta a stare più alto o più basso. Loro ci avevano messo in difficoltà a centrocampo: ho fatto il cambio proprio perché eravamo messi male in campo, ho dovuto fare due sostituzioni per questo motivo, non per demerito nei confronti di Pezzella e Hallfredsson. Ingelsson e Balic? Nel secondo tempo abbiamo avuto dei benefici là in mezzo, abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo, seppur con grande confusione».«Il ritiro non serve a nulla. Poi se la società decide di andarci ci andremo. Se chiederà la mia opinione, l'allenatore dirà che non è utile. Anzi in questo momento è deleterio».«Era in preventivo facesse 15-20 minuti. E li ha fatti anche bene».©RIPRODUZIONE RISERVATA