Pordenone, è tua la terza peggior difesa del campionato

PORDENONE. Il Pordenone che ha ripreso a lavorare duramente dovrà concentrarsi soprattutto su un aspetto: la tenuta difensiva. Sinora sono 42 le reti subite nelle 31 gare disputate. Si tratta di più di un gol a partita (1,35), media troppo alta non solo se si vuole conquistare un biglietto per la post season (non ancora certo) ma anche per disputare dei playoff di spessore qualora si riuscisse a strappare un posto al sole.

Attualmente il team di Fabio Rossitto ha la terza peggior difesa del campionato: peggio dei neroverdi hanno fatto solamente Gubbio (43) e Santarcangelo (49).



Trend preoccupante. Va detto che nessuno ha giocato tante partite come il Pordenone: questo significa che ci può stare aver uno score meno positivo rispetto ad altre squadra. Tuttavia il ragionamento difende solo parzialmente i ramarri, che si sono rivelati troppo fragili in generale e, in particolare, con team di alto livello.

Basta vedere le ultime due partite: 6 gol subiti tra i match con Reggiana e Padova, vale a dire formazioni il cui valore è simile alle rivali che il Pordenone potrà eventualmente incontrare ai play-off. Fa riflettere il confronto con le altre formazioni di spessore: tra le prime dieci squadre tutte hanno fatto nettamente meglio dei neroverdi, dalla coppia formata da Padova e Samb (23 centri incassati) passando per il Bassano (24) e finendo con Renate e Triestina (29).



Cambio. Bisogna cercare di migliorare in fretta. In queste ultime tre partite i ramarri si giocano la stagione, perché non esserci nella post season sarebbe un fallimento. Non aiuta di certo il continuo turnover tra portieri: nel girone di ritorno Perilli e Mazzini sono stati alternati troppo, con Rossitto che si è dimostrato inflessibile di fronte agli errori dei numeri uno.

L’estremo laziale, tornato in campo con il Padova, era stato bocciato dopo il pomeriggio negativo di Mestre; il “collega” di scuola Atalanta è stato messo in panchina subito dopo l’errore commesso con la Reggiana. Puntare insindacabilmente su uno dei due può essere l’arma in più per il finale di stagione.

Può dare una mano anche cambiare la spalla di Stefani: Bassoli meriterebbe una chance al posto di Parodi, nelle ultime partite sempre incerto in alcune situazioni delicate. Formiconi avrebbe bisogno di un turno di riposo ma, complice la cessione di Pellegrini in gennaio, il ruolo di terzino destro è privo di alternative e

quindi il giocatore romano deve stringere i denti.

Fabio Rossitto e il suo staff devono intervenire per modificare qualcosa: la fragilità difensiva può pesare nelle gare che mancano da qui a fine campionato.



©RIPRODUZIONE RISERVATA