Difesa, attacco fluido e un sussulto estone: così la Gsa può vincere nelle Marche

UDINE. Secondo miglior attacco contro seconda miglior difesa. Filosofie all’opposto nel match di domani fra Poderosa Montegranaro e Gsa Udine, una sorta di spareggio per il quarto posto in regular season. Ad alimentare le speranze di un colpo esterno della Gsa c’è il ricordo del match d’andata, uno dei migliori giocati quest’anno dai bianconeri, che s’imposero 79-75.



Era anche il picco stagionale di una squadra che nel mese di dicembre sconfisse anche Forlì (in trasferta) e Piacenza e vinse i derby con Treviso e Trieste: l’unico stop arrivò in modo inopinato a Bergamo dopo tre overtime.



Un’accelerazione che permise alla Gsa di insediarsi al terzo posto e di timbrare il pass per le Final Eight di Coppa Italia a Jesi. Da quel 23 dicembre è passata molta acqua sotto i ponti e Udine è andata incontro a un’involuzione che ora mette a rischio persino la partecipazione ai play-off, ma guai a pensare che la trasferta a Porto San Giorgio sia fuori portata per la Gsa attuale. Per prima cosa c’è da dire che la stessa Montegranaro sta facendo fatica nel girone di ritorno. Pur trovandosi al quarto posto e guadagnando una posizione (al giro di boa i marchigiani erano quinti a causa della classifica avulsa), Amoroso e compagni hanno raccolto appena due punti più di Udine. Ben due, inoltre, le sconfitte casalinghe nelle ultime quattro gare disputate al PalaSavelli: un netto -21 con Treviso e un -6 con Bergamo, bestia nera stagionale per la Gsa. Bissare il successo dell’andata, insomma, è possibile.



Udine deve innanzitutto presentarsi al match con la testa giusta, resettando la sconfitta di domenica scorsa contro Bergamo. Un approccio feroce al match, come accadde un girone fa, darebbe fiducia a un gruppo che oltretutto può contare sul recupero di Benevelli e del rientro di Nobile. Difendere forte sarà fondamentale, in particolare cercando di limitare il trio Corbett (quasi annullato all’andata)-Powell-Amoroso, ma non basterà: difficile pensare di tenere Montegranaro sotto i 70 punti, infatti al Carnera la Gsa vinse segnandone 79, uno dei punteggi più alti in tutta la stagione. Bisogna ritrovare la fluidità offensiva perduta. Cercando di innescare i lunghi, dato che un girone fa Pellegrino disputò una prova coi fiocchi (15 punti con il 67% al tiro) e Mortellaro non fu da meno (8 punti e 80%). Creando buoni tiri in transizione, ricordando che l’Mvp di serata fu Rain Veideman. Già, proprio lui. In quella che rischia

di essere la sua ultima partita in bianconero, il playmaker estone può tornare ad essere decisivo (all’andata mise assieme 24 punti con 5 su 11 da tre, 7 falli subiti, 5 rimbalzi e 5 assist), magari stimolato dalla notizia dell’ingaggio di Caupain.©RIPRODUZIONE RISERVATA