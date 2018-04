Le scelte di Oddo per la sfida contro la Lazio: fuori Widmer, Larsen sulla fascia

UDINE. Fuori i secondi, come nel pugilato, quando suona il gong e rimangono solo i protagonisti sul ring. É questo il messaggio in codice mandato alla squadra da Massimo Oddo, obbligato a considerare le risposte arrivate dai singoli contro la Fiorentina, per allestire la migliore Udinese possibile da opporre alla Lazio. In questa premessa i moduli c’entrano poco, anche perché il canovaccio da interpretare sarà sempre la difesa a tre con una mediana a cinque e un attacco a due, un 3-5-2 trasformabile in 5-4-1. Quello che conterà di più sarà invece il carattere, il tasso di personalità che ogni giocatore può offrire, o anche, non è in grado di dare in questo momento. D’altronde, un allenatore deve anche riconoscere certi limiti e non forzare le situazioni, anche per tutelare il singolo che non ha risposto secondo le attese. Piuttosto è meglio cambiare e così farà Oddo, che in allenamento ha pensato a due mosse per rimescolare il sangue alla squadra.



La prima, già annunciata, è il ritorno in attacco della coppia Lasagna-Maxi Lopez, sulla quale torneremo in seguito. La seconda, invece, si è capita ieri, quando nel corso delle esercitazioni al Bruseschi, Larsen è stato provato con insistenza a destra in mediana, in quello che sarebbe anche il suo ruolo naturale. Il danese, tra i più reattivi nella ripresa con la Fiorentina, è dunque in rampa di lancio per giocare in fascia, là dove Widmer ha deluso ultimamente, e non solo con la Viola, totalizzando il record di palle perse (25), e dove Zampano non è ancora all’altezza, secondo le aspettative dello stesso tecnico. Ecco la mossa provata ieri con insistenza, conseguente a un’altra scelta, stavolta in difesa, dove la linea a tre provata con insistenza ha visto Nuytinck a destra, Danilo centrale e Samir a sinistra. Dovesse essere riproposta così anche domenica, e con l’aggiunta di Larsen a destra pronto ad abbassarsi, sarebbe la stessa linea difensiva con cui l’Udinese ha vinto la sua ultima partita, lo scorso 28 gennaio, andando a sbancare Marassi, sponda Genoa.



Come si diceva, tra le risposte dei singoli offerte con la Fiorentina, Oddo deve avere tenuto conto anche del rendimento di Balic, in grande difficoltà nel primo tempo da mezzala sinistra, e molto più a suo agio da centrale nella ripresa. E siccome il giovane croato è stato complessivamente tra i meno peggio con Atalanta e Fiorentina, ecco pronto il posto da centrale, là dove mancheranno gli infortunati Behrami e Fofana. A suo fianco dovranno pedalare Barak e Jankto come mezzali, pronti a inserirsi

sfruttando le sponde di Maxi Lopez, annunciato titolare assieme a Lasagna. Inutile sottolineare che Oddo si aspetta molto dalla coppia che ha dato peso e sostanza a dicembre, sperando che De Paul e Perica si facciano trovare pronti a partita in corso.