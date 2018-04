Udinese in campo contro la Lazio con undici maglie diverse

UDINE. L'Udinese scenderà in campo domenica 8 aprile, con undici maglie, tutte diverse, appartenute a passate stagioni del club.



Le casacche saranno battute all'asta durante la partita da Ciro Ferrara per realizzare i “sogni nel cassetto” dei tifosi bianconeri proprietari delle divise.



È “Dacia The Auction” l'iniziativa inedita ideata dallo sponsor e Udinese calcio che sarà realizzata in occasione della gara di campionato tra Udinese e Lazio.



Le undici maglie saranno battute all'asta durante il match su Catawiki.it, il sito online specializzato in oggetti rari.



All'esito dell'asta, il valore raggiunto dalle diverse

maglie contribuirà alla realizzazione del “sogno” abbinato a ciascuna di esse dai tifosi proprietari delle maglie che spaziano dall'apertura di un'attività commerciale a progetti che uniscono passione imprenditoriale e sensibilità sociale, ad iniziative a favore della collettività.