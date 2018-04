Gsa, che tonfo a Montegranaro

PORTO SAN GIORGIO. Sconfitta senza attenuanti nello spareggio play-off con Montegranaro per la Gsa Udine, nonostante due quarti iniziali giocati all’altezza, ma una seconda parte di match che ha evidenziato i grandi limiti di Udine nel girone di ritorno. Un “ventello” pesante, 81-65.



È vero, ci sarà da lunedì 9 aprile l’americano Caupain per cercare di rivitalizzare una squadra, che ha dovuto ancora una volta giocare con un Veideman impreciso e rassegnato al taglio. Ma l’ultimo quarto di Udine, da “sul ponte sventola bandiera bianca” non lascia presagire nulla di buono in vista del derby a Trieste di domenica 15 e dell’ultima partita di regular season il 22 aprile contro Imola.



Che, guardando i risultati dagli altri campi, si avvia a diventare un vero e proprio spareggio play-off in una vera grande ammucchiata per i posti che contano. Impensabile solo un mese fa quando l’obiettivo minimo stagionale sembrava ormai in cassaforte e si discuteva semmai del miglior piazzamento in griglia da conseguire.



Gsa sul pezzo sin dall’avvio al Pala Savelli di Porto San Giorgio contro Montegranaro. I padroni di casa ci provano soprattutto con le triple di Corbett, Maspero e Amoroso, alzano il ritmo ma i primi 20’ dell’Apu sono positivi. Perché dopo un primo quarto chiuso 18-14 per la Poderosa, Udine ha anche una pericolosa sbandata in avvio di secondo quarto che li porta a meno 11 grazie a una serie di canestri da tre subiti, ma non demorde, compatta la difesa e riesce a riportarsi sotto con un eloquente parziale di 10-0 già a metà della frazione. A metà partita Udine, che limita le palle perse tallone d’Achille dell’ultimo periodo, è sotto solo di due lunghezze, 34-32 con un Veideman risvegliatosi, che sente il fiato sul collo dell’americano Caupain arrivato sabato a Udine, e un paio di azioni corali chiuse con altrettanto prepotenti schiacciate di Pellegrino.



Udine però pensa bene d’iniziare in modo orribile il terzo quarto: si becca un parziale di 7-0 completato da una tripla subita da Amoroso lasciato completamente libero lui che da oltre 10 anni qui tiri limette. Lardo chiama time-out. Udine prova a tornar sotto, ma Veideman sbaglia tiri “aperti” e Powell dall’altra parte fa la differenza. E’ dura: 47-40 a 3’ dalla fine del terzo quarto e anche l’impressione che la partita scivoli via quando Powell converte un alley-oop da paura che fa esplodere il palazzo.



Poco dopo Maspero da 9 metri rimanda ancora sotto Udine che prova a reagire, anche se all’ultimo intervallo deve recuperare 8 punti (55-47), ha Pellegrino con 4 falli e deve assolutamente fermare un Powell on-fire (da 22 punti in 30’).



Con Veideman impreciso e Bushati ancora in formato “chi l’ha visto?” La Gsa si aggrappa a Dykes: troppo poco. Perché l’americano buono ce l’ha Montegranaro e si chiama Powell in vena di trentello. Sul 60-47 d’avvio di frazione Lardo chiama time-out e sembra quasi una resa. Lo diventa nei minuti

successivi.Il quarto quarto è un lungo “tempo spazzatura”. La panchina di coach Lardo? Si va fino in fondo con lui. Ma serve un colpo d’ala, altrimenti la stagione è buttata. E con 3.500 spettatori al palasport di Udine ogni domenica sarebbe un vero peccato.