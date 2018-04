Niente rigori da ottobre Pordenone, osa di più

PORDNONE. C’era una volta una squadra che si procurava rigori con facilità. Non è l’inizio di una fiaba, ma di un fatto reale, tremendamente vero. Il Pordenone non riesce più a portare Salvatore Burrai sul dischetto. I ramarri, nel corso di questa stagione, hanno conquistato solo tre tiri dagli undici metri (dodicesimo posto in classifica nel girone).

L’ultimo tiro dagli undici metri risale allo scorso 8 ottobre: sei mesi senza una massima punizione, un’eternità. E’ un netto peggioramento rispetto alla scorsa stagione, quando Stefani e soci chiusero con 14 penalty fischiati a proprio favore. Di tempo ormai ce n’è poco ma, da qui a fine torneo, bisogna lavorare per provare a migliorare questa statistica.



Cambiamento. Va migliorata la pericolosità offensiva, devastante nel precedente torneo: erano in molti, sul web, a manifestare il pensiero che il Pordenone usufruisse di presunti favori da parte della classe arbitrale. Semplicemente, il gioco era scintillante, offensivo, e portava spesso la squadra dalle parti del portiere avversario. Il campionato attuale era iniziato bene in questo senso, col rigore assegnato e poi trasformato da Burrai col Santarcangelo la prima giornata.

Poi, dopo i penalty con FeralpiSalò (respinto da Caglioni) e Ravenna (messo in rete) di ottobre il regista sardo non si è più presentato dagli undici metri. Neppure con mister Rossitto la squadra è riuscita a migliorare così il Pordenone si trova negli ultimi posti della speciale classifica: comandano Vicenza e Alto Adige con sette penalty ricevuti (primi i veneti perché hanno realizzato sette tentativi su sette), quindi Padova, Bassano e Feralpi con sei (un errore per tutte tranne per i giuliani, che ne hanno commessi due).

Seguono Fano e Termo con cinque (due errori per i marchigini), quindi Samb, Reggiana e Mestre con quattro (tutti trasformati). Dietro ai ramarri si trovano Fermana, Ravenna e Renate (due su due per il trio), chiudono Santarcangelo, Albinoleffe e Gubbio (uno su uno).



Mancanza. La statistica stride se si guardano i gol segnati, che sono 40, cifra che regala ai ramarri il trono assieme al Padova del miglior attacco della categoria. Difficile analizzare le cause di questa differenza, anche se possono essere trovate sulla mancanza in rosa di un giocatore molto forte nell’uno contro uno e che sia in grado di procurarsi un penalty con una

finta o con una giocata.

Non resta che provare a migliorare questo aspetto continuando a lavorare sul campo, sperando poi in un guizzo da parte di un attaccante (e magari di una leggerezza da parte del difensore avversario).



