Pordenone, lo sprint play-off si complica: occhio alla Triestina

PORDENONE. Non è stata una domenica del tutto positiva in chiave play-off per il Pordenone, che ieri ha osservato il primo dei due turni di riposo (il secondo sarà il 29 aprile).

La squadra neroverde, in seguito ai risultati della 34esima giornata, rimane dentro la griglia della post-season (al nono posto) ma si è vista raggiungere a quota 41 punti dalla Triestina, vittoriosa col Padova.

Il Renate, decimo, ha pareggiato col Teramo e si è portato a un punto dalla squadra di Rossitto (a 40). Giuliani e lombardi hanno ancora una gara in meno rispetto ai neroverdi: risulta per ora sempre più decisivo lo scontro diretto all’ultima giornata tra Pordenone e Renate al Bottecchia.

In più, attenzione all’Albinoleffe che, battendo 3-1 la Feralpisalò, si è portato a -2 dal Pordenone e ha una gara in meno rispetto ai ramarri.



Positiva. La nota lieta è rappresentata dal ko per 2 a 1 del Ravenna con la Reggiana: i romagnoli, prima del rovescio con la Samb, arrivavano da cinque vittoria di fila.

In seguito alla sconfitta con i “cugini” emiliani la formazione di Antonioli è rimasta a 38 punti, mancando così l’approdo a quota 41.

Ha ancora una partita in meno rispetto al Pordenone ma, almeno per questa giornata, è sfumata l’operazione aggancio. Un aspetto è sicuro: domenica prossima i ramarri devono per forza vincere col Vicenza al Menti (il via alle 16.30).

Perché, al di là dei risultati delle altre, Stefani e soci devono conquistare almeno sette punti nelle ultime tre partite per avere una speranza di essere nella griglia per giocarsi un posto in serie B.



I prossimi avversari. Il Mestre, nelle ultime dieci partite, ha perso solo una gara. Questo fa ben capire lo spessore del punto conquistato dal Vicenza con gli arancioneri, vera sorpresa del campionato.

Franco Lerda, trainer richiamato per sostituire l’esonerato Nicola Zanini, ottiene il primo risultato utile dopo il ko col Santarcangelo e fa felici (parzialmente) i tifosi: manca il successo ma la prestazione è positiva ed è stato il Vicenza, più dell’avversario, ad aver messo sul campo voglia di vincere.

Fanno discutere a fine gara le parole di Mauro Zironelli, tecnico del Mestre, ex biancorosso e vicentino doc, riferite al club veneto: «Sapete che non amo i giri di parole. Lo dico da tifoso: è giusto che si salvi il Vicenza e retroceda una società sana?».

Il riferimento è legato alla situazione della società, fallita lo scorso gennaio e che sta concludendo il campionato grazie all’esercizio provvisorio garantito dal Tribunale della città del Palladio.



Le altre.

Grande vittoria del Bassano, che supera 2-0 la Samb, con quest’ultima scivolata al terzo posto in seguito al successo della Reggiana. Pollice “su” per Alto Adige e Fermana, vittoriose rispettivamente per 2-0 col Fano e 1-0 col Gubbio.©RIPRODUZIONE RISERVATA