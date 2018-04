Dopo il ko contro la Lazio Pozzo ammette: "La situazione è grave, squadra in ritiro"

UDINE. «Sono molto preoccupato, non dobbiamo essere incoscienti. Non siamo andati in serie B finora non grazie ai proclami, ma lottando».

Ha tuonato dalla Spagna, Gianpaolo Pozzo, in diretta telefonica con Udinews Tv, annunciando provvedimenti per gestire il momento che ha definito di emergenza, iniziando con il ritiro e con una diversa preparazione atletica.

«Le prestazioni fisico-atletiche che mettiamo in campo non sono sufficienti per giocare in serie A – ha spiegato il patron bianconero -, e dobbiamo intervenire subito. Faremo in settimana un pre-ritiro, come a inizio campionato, per lavorare insieme e capire cosa fare. Manca l’agonismo, che solamente il lavoro giusto sul piano fisico può dare».Pozzo è preoccupato, e non lo nasconde, anche perché dopo Cagliari ci sarà la trasferta ravvicinata di Napoli. Così, ecco spuntare una nuova figura che andrà ad aiutare il lavoro di: «Arriverà un consulente. Il tecnico allena in maniera moderna, con tanto utilizzo della palla, ma forse serve un mix anche con altro e con metodi che già avevamo e l’Udinese ha sempre messo a disposizione uno staff di preparatori.

Delneri lo aveva utilizzato. Abbiamo investito in tecnologia e in ricerca sempre del meglio in questo campo. Evidentemente il lavoro in atto ora non è idoneo al massimo rendimento in campo. Giocatori come Widmer, Barak e De Paul sembrano lontani parenti di quelli che conoscevamo».



«Ora non abbiamo più margini per le chiacchiere – ha ribadito Pozzo -, siamo in crisi e in emergenza. Dobbiamo agire con buon senso, sennò facciamo la fine del Titanic. Sono molto preoccupato. La squadra non è sicuramente perfetta, sono stati commessi errori, serviva una rosa più ampia, forse la società doveva vigilare meglio. Ora andremo in ritiro».



Il patron ha concluso la sua telefonata con una lode al pubblico che anche contro la Lazio ha sostenuto la squadra per tutta la gara, limitandosi a chiedere ai giocatori di tirare fuori gli attributi solamente poco prima del fischio iniziale dell’arbitro.

Anche a fine match la Nord ha continuato ad applaudire e incitare la squadra, che ha mostrato un atteggiamento in campo apprezzato dalla gente. Un solo sassolino si sono tolti gli ultras a gara ampiamente terminata, cantando rivolti alla tribuna: «Devi spendere». Un messaggio che in Spagna paron Pozzo ha sicuramente ricevuto.



