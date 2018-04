Cagliari-Udinese, anche i sardi in ritiro: cacciato il ds Rossi

Se a Udine le acque sono agitate, in altre piazze il mare è in piena tempesta. A Cagliari, soprattutto, prossima tappa del campionato bianconero, ma anche a Verona sponda Chievo dove la posizione del tecnico Maran è in bilico. E non si vivono ore serene nemmeno in casa Bologna e all’Hellas Verona. Le due squadre prepareranno lo scontro diretto in programma domenica al Dall’Ara andando in ritiro da domani: i rossoblù in un hotel cittadino, i veneti a Peschiera del Garda.



Contestazione. É la settimana dei ritiri. L’Udinese ha battuto tutti sul tempo anticipando l’inizio della “clausura” a ieri sera scegliendo come sede l’hotel Executive alla periferia sud della città, sede abituale delle vigilie della squadra di Oddo; alla stessa “cura” ha pensato il presidente del Cagliari Giulini che però ci ha aggiunto il carico da novanta dando il benservito al direttore sportivo Giovanni Rossi. La decisione è arrivata ieri mattina dopo che nella tarda serata di domenica la squadra, di rientro da Verona, era stata pesantemente contestata dalla tifoseria all’aeroporto. «Vergogna», sarebbe stata la parola più usata dagli ultras che rinfacciano un mercato insufficiente soprattutto nella parentesi di gennaio.



leggi anche: Udinese, scatta l’operazione ritiro ma non lasciate solo Oddo Da lunedì sera la squadra all’hotel Executive in vista dello scontro diretto di Cagliari. Il tecnico confermato, però uno spogliatoio immaturo va tenuto a briglia dal club



Nel mirino della tifoseria cagliaritana ci sarebbe finita non solo la squadra ma anche la società e il tecnico Diego Lopez. Domenica pomeriggio, dopo la sconfitta al Bentegodi, sembrava che fosse imminente il cambio di guida tecnica con il ritorno di Rastelli esonerato all’ottava giornata dopo il ko casalingo con il Genoa. Giulini, però, ha deciso di dare un’ultima opportunità a Diego Lopez che si giocherà tutto con l’Udinese. Tra l’altro il calendario dei sardi non è dei più comodi: dopo Danilo e compagni affronteranno l’Inter in trasferta, il Bologna in casa, la Samp a Marassi, la Roma e l’Atalanta in Sardegna con in mezzo la trasferta di Firenze.Voci contrastanti sono arrivate ieri da Verona circa la posizione di Rolando Maran. L’esonero, con promozione del suo vice D’Anna, sembrava imminente, poi la cosa è rientrata forse ripensando anche al modo in cui il Chievo è stato sconfitto domenica in casa del Napoli: all’ultimo minuto e su un’azione, come aveva rilevato lo stesso Maran, viziata da un fallo di Koulibaly. Maran resta al suo posto, almeno fino a sabato, quando si giocherà il posto con il Torino.Quello che sembra scontato è che anche in caso di salvezza, non resterà al Chievo. E a questo punto la soluzione più probabile per lui nella prossima stagione si chiama Udinese. Non è una novità che il “consulente” bianconero Claudio Vagheggi lo stimi e stia provando da tempo a portarlo in bianconero.©RIPRODUZIONE RISERVATA