Scatta lo sprint finale: il Pordenone ci crede

PORDENONE. Sette squadre per quattro posti: il Pordenone vuole essere nel poker per continuare a coltivare il sogno “impossibile”, la serie B. La volata playoff entra nel vivo. Dopo la 34ª giornata il quadro comincia a delinearsi più chiaro e si può confermare il fatto che i “ramarri” dovranno totalizzare almeno sette punti per essere al via della post-season. Nella corsa verso gli spareggi-promozione abbiamo deciso di escludere la FeralpiSalò, sesta a quota 45, il Bassano e l’Alto Adige, rispettivamente quarto e quinto con 46 punti: salvo sorprese i tre team non dovrebbero avere problemi a conquistare la qualificazione.



Lo scenario. Mancano quattro giornate alla fine del torneo: al momento si trovano ai playoff il Renate, Pordenone, Triestina e Mestre, con quest’ultimo che deve recuperare ancora una gara. La squadra di Zironelli gioca domani in trasferta con la Reggiana, vice-capolista che può portarsi a quattro lunghezze dal Padova: se dovesse perdere non sarebbe così certa di un posto al sole, dovendo ancora osservare un turno di riposo come i ramarri. Dalla tabella si evince che la Fermana ha poche possibilità di prendere parte ai playoff: domenica prossima non giocherà e poi affronterà il Padova, in piena corsa per la promozione diretta. Anche l’Albinoleffe, pur avendo due punti in più e quattro partite a disposizione, ce l’ha dura: deve affrontare in fila Padova, Reggiana e Samb, vale a dire le prime tre delle classe e pure iper-motivate. Sta meglio il Ravenna, che ha un punto in meno rispetto ai bergamaschi ma un calendario più agevole: se vince poi lo scontro diretto di domenica col Renate fa un bel balzo in avanti, superando gli stessi nerazzurri in classifica.



I neroverdi. Il Pordenone ha 41 punti, ma deve stare fermo un turno: è per questo che deve cercare di fare bottino nelle tre gare che mancano. Domenica, a Vicenza, non sarà facile, perché la squadra di casa è ultima ma non vuole mollare nonostante le difficoltà finanziarie. Dopo sarà il turno della Samb e, all’ultima giornata, il team di Rossitto ospiterà il Renate: può essere quella la sfida decisiva, che darà la certezza o meno di prendere parte ai playoff. In quel momento potrà essere uno scontro diretto vero e proprio. Chi sembra più tranquilla, anche alla luce del successo col Padova di domenica scorsa, è la Triestina. La squadra di Princivalli ha ritrovato i tre punti dopo sei partite, da qui alla fine non deve più riposare e ha un calendario

non così impegnativo. È una volata decisamente intrigante, che può avere anche esclusioni eccellenti. Il Pordenone deve farcela: non partecipare ai playoff sarebbe uno smacco clamoroso, considerati il valore della squadra e gli investimenti fatti.©RIPRODUZIONE RISERVATA