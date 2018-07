Udinese, scatta l’operazione ritiro ma non lasciate solo Oddo

UDINE. Confermato. Oddo confermato. Non tanto a parole, quanto piuttosto dalle decisioni maturate sull’asse Udine-Londra dopo le esternazioni a caldo di Gianpaolo Pozzo che aveva subito puntato l’indice sulla preparazione, sulla necessità di un “rinforzino” in termini atletici e di un nuovo collaboratore, individuato nella persona di Gianni Brignardello, per risollevare le sorti bianconere dopo otto sconfitte di fila e con lo spettro della retrocessione di nuovo nello sgabuzzino di casa Udinese. Così da ieri sera è l’operazione ritiro con la squadra di stanza dall’Executive hotel di viale Palmanova come quartier generale in vista della trasferta di Cagliari, la delicatissima trasferta che potrebbe invischiare definitivamente i bianconeri nella lotta salvezza o avere il potere di allontanarli in modo deciso se non definitivo, considerando che i punti degli scontri diretti valgono davvero il doppio.



Gino Pozzo ha scelto dunque di imboccare la strada della conferma di Oddo, come si era intuito fin dalle ore immediatamente successive alla sconfitta con la Lazio. Un po’ perché l’Udinese aveva dato comunque dei segnali di vita nella prima mezz’ora della gara di domenica, un po’ perché l’unica via alternativa era in bivio che portava a un altro esonero, là dove la proprietà non vuole evidentemente arrivare per la seconda volta nell’arco della stagione. Chiaro che adesso si aspetta dei segnali incoraggianti e decisi tra le “uscite” di Cagliari (sabato) e Napoli (mercoledì successivo) prima della gara chiave in casa contro il Crotone, ma è altrettanto lampante che Oddo non è considerato responsabile in toto della serie nera dell’Udinese.Chi ritiene che la decisione di puntare l’indice sulla preparazione sia un’esclusiva del paròn Pozzo, tuttavia, farebbe bene a ricredersi. Tutte le componenti della famiglia sono compatte in questo momento. Il messaggio? La squadra non è completa, ma non è neppure un disastro, solo che alcuni elementi sono letteralmente a terra, quanto a forma fisica. Una complicazione in più per una squadra che comincia ad avere il morale sotto i tacchi per colpa dei risultati. Insomma, il cavallo di battaglia di Gianpaolo che negli anni ha spesso bussato sulla spalla dei preparatori quando le cose non filavano per il verso giusto, viene cavalcato con decisione anche dal figlio Gino, tanto che il professor Brignardello è stato negli scorsi anni nello staff del Watford, una volta raggiunta la Premier League. I maligni potrebbero aggiungere che avendo lavorato con Rolando Maran per 144 partite (dalla banca dati di) e dopo un’esperienza in azzurro con Gian Piero Ventura il prefilo di Brignardello possa essere un indizio per il possibile l’allenatore del futuro, ma la verità è che i Pozzo adesso stanno pensando al presente dell’Udinese.Dire adesso che Oddo sarà il tecnico della prossima stagione è complicato: fino a prima di Pasqua filtravano dei segnali chiari sulla conferma stagionale del pescarese che tuttavia è stato lasciato in balia di uno spogliatoio “bipolare” come quello dell’Udinese. In soldoni, affidare la conferma di un allenatore ai soli risultati ottenuti da una banda di “senza stimoli” come certi giovanotti bianconeri è stato il vero errore di gestione della proprietà Udinese. Non si tratta di essere in malafede, nessuno dei giocatori di quello spogliatoio rema contro, per carità, ma il lassismo è una realtà da queste parti da cinque anni a questa parte. È l’unica voce che non è cambiata nell’atteggiamento della società. Gli si sono succeduti i giocatori, gli allenatori, i preparatori, i dirigenti, ma i guanti di velluto non sono mai mancati. Sarebbe il caso adesso di non lasciare solo Oddo, di prendere la briglia e chiamare il galoppo. Lo chiedono anche i tifosi: conta la maglia e calciatori passano se non danno l’anima. Non è solo uno slogan...©RIPRODUZIONE RISERVATA