Pordenone a caccia dell’ultimo filotto per i playoff

PORDENONE. C’era un momento in cui il Pordenone sembrava inarrestabile: era all’inizio della stagione, quando la striscia di sei vittorie di fila era la più “sostanziosa” di tutto il calcio professionistico in Italia.

La squadra neroverde, per il rush finale, deve ritrovare lo smalto che aveva tra agosto e settembre in cui stava molto bene fisicamente, segnava ed esprimeva sul campo grande spensieratezza, forte anche del lascito dei principi di gioco di Bruno Tedino. Col Vicenza, domenica alle 16.30, quindi con Sambenedettese e Renate in casa bisogna tornare vicino a quei livelli: ne va la qualificazione ai playoff, obiettivo minimo fissato dalla proprietà la scorsa estate.



La striscia. Il Pordenone iniziò l’annata superando Matelica, Venezia e Lecce in Tim Cup; quindi Santarcangelo, Alto Adige e Fano in campionato, segnando 12 gol, con un difensore sugli scudi (Parodi, 2 reti) ma anche un Burrai letale con 4 centri consecutivi. I ramarri si divertivano e divertivano, funzionava anche molto bene il reparto offensivo. Dopo la partenza sprint, anche nelle sfide terminate in parità la porta avversaria veniva bucata a raffica: Gerardi, a ottobre, prima dell’infortunio rimediato nella trasferta di Fermo, aveva segnato 5 gol.



Le imprese esterne. Domenica si gioca a Vicenza e uno stadio glorioso come il Menti – ha ospitato una semifinale di Coppa delle Coppe nel 1998 – non può che caricare la squadra. In esterna i ramarri hanno firmato gare rimaste nella storia: quelle di Cagliari alla Sardegna Arena e con l’Inter al Meazza in Tim Cup primis, ma più “umanamente” vanno ricordati i blitz al Mapei nel novembre 2015 con la Reggiana, quello allo Zini nel febbraio 2016 con la Cremonese; quelli del Braglia col Modena e dell’Euganeo col Padova nell’autunno del 2016. Ricordi simili esalteranno la mente e il corpo della vecchia guardia, da Stefani a De Agostini, che vorranno rivivere momenti del genere per potersi così imbarcare nel mare dei playoff.



Il futuro. Sicuramente le partite di questo finale di stagione serviranno a molti per mettersi in vetrina: a parte Sasà Burrai, che ha prolungato il suo contratto sino a giugno 2020, nessun neroverde si è seduto attorno a un tavolo per parlare di rinnovo con la proprietà. Ci sono tre gare da sfruttare per meritarsi nuovamente la fiducia della società. Anche lo staff tecnico, con il mister Fabio Rossitto in primis, non ha ancora discusso di un

eventuale allungo del vincolo: nulla è ancora deciso e queste gare possono risultare importanti in vista di future decisioni. Il Pordenone, considerati i protagonisti e le motivazioni, ha tutto per fare bene in questo finale di torneo.©RIPRODUZIONE RISERVATA