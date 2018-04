Fofana verso il rientro, si scalda anche De Paul

UDINE. Meno due, come i giorni che mancano alla torrida sfida salvezza del Sant’Elia, ma anche come i lungodegenti che ancora restano indisponibili, con Valon Behrami e Gabriele Angella sicuri di non salire sull’areo che domani porterà i bianconeri sull’isola sarda. Domani quindi, e non oggi, per una partenza anticipata sulla quale la società era rimasta possibilista, a inizio settimana, considerando anche l’opportunità di un ambientamento anticipato per non incorrere in uno sbalzo termico potenzialmente influente. Invece ieri, previsioni meteo del week-end alla mano, si è deciso per la partenza classica, col singolo giorno di anticipo.



Rientro ok. Dettagli si dirà, ma in momenti così nulla va lasciato al caso ed è anche per questo motivo che il rientro di Seko Fofana, certificato ieri dalle prove in cui l’ivoriano è rimasto sempre in campo a disposizione della causa, è particolare affatto irrilevante. Come anticipato, Fofana si è dato tre allenamenti, da ieri fino alla rifinitura di domani, per essere presente e visto il buon esito del primo, il suo recupero, almeno per la panchina, è da considerarsi vicino.



Ieri Oddo lo ha subito acclimatato nelle prove a secco, quelle a coppie sostenute nel pomeriggio, piazzandolo in tandem con Ingelsson come mezz’ala sinistra. Il tutto, mentre Balic e Hallfredsson si alternavano in posizione centrale e Barak e Jankto come interni destri, con Zampano provato a lungo sulla fascia destra, là dove Widmer rischia un’altra panchina.



Cambio coppia? Ma le prove più indicative sono arrivate in attacco, là dove De Paul è stato abbinato a Lasagna, mentre Maxi Lopez ha fatto coppia con Perica. Forse è prematuro, ma dal minutaggio nelle prove, è possibile che a Cagliari sia l’argentino col numero 10 a partire titolare assieme all’indiscutibile Lasagna. Evidentemente le considerazioni di Oddo sono legate all’aspetto dinamico, al dovere che avrà l’Udinese di sfruttare la propria corsa in ripartenza, lasciando così la carta Maxi Lopez come alternativa, relativa all’andamento della partita e di conseguenza alle diverse esigenze, anche strutturali dell’attacco.



Attesi. Guardando alla difesa, ieri Larsen, Nuytinck e Samir hanno svolto l’ennesimo differenziato della settimana, ma solo per precauzione. Oddo non teme

scherzi e si aspetta la massima disponibilità da tutti, come ha sempre detto di avere avuto in questo lungo periodo di difficoltà. Intanto ieri si è visto sul campo il professor Brignardello, a cui Pozzo si è affidato per ottimizzare il lavoro fisico.©RIPRODUZIONE RISERVATA