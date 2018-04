Udinese, Lasagna indica la via: "Battiamo la paura e corriamo a salvarci"

UDINE. C’è bisogno di lui. Delle sue accelerate che fanno male ai difensori avversari, delle sue capacità realizzative che nessun altro giocatore della rosa bianconera ha dimostrato di avere. L’Udinese si aggrappa a Kevin Lasagna gradito ospite nella redazione del Messaggero Veneto ieri sera, prima di rientrare all’hotel Executive sede del ritiro. Inutile girarci intorno: può essere solo lui l’uomo salvezza, promosso a pieni voti da mister Oddo: «Ci è mancato tanto, lui ha caratteristiche uniche».



Lasagna, come ci si sente nei panni di uomo della provvidenza?



«Sono contento di essere rientrato; stiamo vivendo un momento particolarmente difficile, il gol mi ha dato morale ma quello che conta è il risultato di squadra. Restando uniti usciremo da questo tunnel. No, non mi sento l’uomo della provvidenza, vado in campo per cercare di essere utile alla squadra, nient’altro».

«Non sono a più del settanta per cento. E infatti domenica contro la Lazio ho retto per un’ora».«Assieme allo staff medico avevamo deciso di verificare la situazione proprio con quei venti minuti contro la Fiorentina. Mi sono sentito bene, non ho avvertito alcun fastidio e così con la Lazio ho potuto partire dall’inizio».«Onestamente non ricordo una striscia negativa così lunga».«Guardate che i primi a provare fastidio quando si perde siamo noi. Domenica i tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine e sono stati fantastici e la sconfitta proprio per questo ci ha fatto più male».«Solo pacche sulle spalle. É stata una bella serata con persone che sono ancor di più da apprezzare per i valori della vita che portano dentro di loro».«Ci sono stati tanti infortuni a cominciare da quello di Behrami. In alcune occasioni il mister si è ritrovato ad avere quasi tutte le assenze concentrate in un unico reparto».«Sì perchè quando scendi in campo non hai la testa sgombra e le giocate che cercavi con facilità nei momenti in cui arrivavano i risultati adesso le fai con un po’ di tensione e non sempre riescono».«Sicuramente la testa. So che il presidente si è lamentato della condizione fisica. Posso parlare a livello personale: io non potevo avere i 90’ nelle gambe dopo uno stop di due mesi».«Io dico che è meglio pensare positivo e quindi bisogna andare in campo puntando al massimo obiettivo. Se poi ti accorgi che non è giornata allora devi cominciare a gestire la partita e pensare a limitare i danni».«Io posso parlare per questa annata e dico che un peso rilevante lo hanno avuto gli infortuni».«In italiano. E comunque non è detto che lo zoccolo duro debba per forza di cose essere italiano. L’importante è che ci siano delle figure di riferimento in spogliatoio».«Quelli che serviranno per arrivare il prima possibile alla salvezza matematica».«A me è piaciuto molto anche quello segnato contro il Verona. Però siccome il colpo di testa non è mai stato una mia specialità forse sì, quello alla Lazio è il più bello. Evidentemente il lavoro con il mister degli attaccanti Negri paga, a Torino avevo preso la traversa nell’azione del gol annullato a Barak».«No. A tre anni ho cominciato a chiedere in regalo un pallone e non ho più cambiato “fede”».©RIPRODUZIONE RISERVATA