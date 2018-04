L’Udinese va a mille in allenamento, Bizzarri: «Basta errori»

UDINE. Pioggia battente, pozzanghere che a tratti fermano il pallone, e sul quel campo intriso d’acqua c’è una squadra che corre come una forsennata, col suo condottiero pronto a dare consigli, sotto gli occhi del ds Manuel Gerolin. Può servire qualche scatto dell’allenamento di ieri per capire la determinazione con la quale l’Udinese sta preparando la trasferta di Cagliari, anche se c’era da aspettarselo, specie dopo quanto è accaduto successivamente al ko con la Lazio, tra l’intervento di Gianpaolo Pozzo, preoccupato per la tenuta atletica della squadra e l’arrivo del nuovo consulente-preparatore (Brignardello) al capezzale di Oddo.



Fattore testa. L’applicazione vista conforta, è premessa necessaria e lascia intendere che i bianconeri sono davvero pronti a dare quel 110% che il tecnico aveva chiesto loro, e visto con la Lazio, ma il punto è che non è la prima volta. Non è la prima volta, infatti, che l’Udinese si è allenata bene in settimana sotto la gestione Oddo, per poi uscire con le mani vuote alla domenica, magari vittima di qualche amnesia. Ecco perché i più esperti in squadra, come ha fatto ieri Bizzarri in allenamento, hanno richiamato alla massima attenzione. «Non possiamo più commettere questi errori», ha urlato a un certo punto l’esperto portiere all’indirizzo dei compagni, in partitella, intuendo il rischio di vanificare il risultato con leggerezze che a questo della stagione non sono più ammissibili. Servirà soprattutto la testa, quindi, ricordando che alla trasferta più delicata della stagione i bianconeri ci arrivano dopo aver provato un’esperienza del tutto nuova, allenarsi con otto sconfitte sul groppone.



Disponibili. Rispetto alle ultime uscite, Oddo ha quasi tutti gli effettivi a disposizione, eccezion fatta per Behrami e Angella, e va sottolineato come l’ultimo rientrato in gruppo, Seko Fofana, abbia bruciato l’erba dalla voglia da mercoledì, giorno del rientro in gruppo. L’ivoriano ieri in partitella ha palesato scatto e pressing, dando risposte concrete al tecnico, al punto che non ci stupiremmo se trovasse un posto in mediana tra i titolari, là dove troveremo con tutta probabilità il ritmo cadenzato di Balic davanti alla difesa e Jankto in fase di non possesso. Resta Barak, in calo da tempo, ed è proprio con lui che Fofana sembra giocarsi il posto. Il tutto, con la conferma di Stryger Larsen sulla fascia destra e di Ali Adnan a sinistra, mentre in difesa sono pronti alla riconferma Nuytinck, Danilo e Samir, rientrati in gruppo.



Fiducia. Resta da capire l’allestimento dell’attacco, che stando alle prove degli ultimi due giorni potrebbe vertere in avvio sul tandem De Paul-Lasagna. Ieri i due hanno provato ancora in fase di esercitazione, bissando così la seduta di mercoledì, per poi essere divisi in partitella. Oddo sembra quindi tentato dal rinnovare la fiducia a De Paul, sperando di trovare quel supporto mancato finora. L’argentino non ha mai segnato sotto la sua gestione, ma in compenso ha fornito due assist, uno di questi in movimento a Lasagna in quel di Bologna e uno su corner a Samir contro la Spal.



Ecco, più che in fase realizzativa, il tecnico si aspetta assist dall’argentino,

che in Lasagna ha un compagno senza dubbio valido nel dettare il passaggio con i movimenti effettuati nei tempi giusti. Più che un 3-5-2, il modulo potrebbe quindi essere un 3-5-1-1, con la difesa pronta all’allineamento a cinque.©RIPRODUZIONE RISERVATA