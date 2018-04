Trieste-Udine, la sfida nel derby è tra Dykes e Green 

UDINE. Una sfida, tante sfide. Alma-Gsa si annuncia tutta da gustare dal punto di vista tattico, perché oltre a mettere di fronte due squadre d’alta classifica (al netto della recente flessione, la Gsa è stata a lungo fra le prime quattro) oppone due fra i roster più profondi del girone Est di serie A2. Undici uomini con minutaggio medio in doppia cifra su entrambi i fronti, rotazioni continue e tantissime varianti sullo scacchiere. Cominciamo dal duello principe, quello fra i playmaker. Qui le carte in tavola dovrebbero cambiare per l’ennesima volta, visto che da una parte abbiamo il prevedibile ingresso di Caupain nelle rotazioni di Lardo, dall’altra c’è il nuovo acquisto Mussini. Ne è passata di acqua sotto i ponti rispetto all’antipasto di settembre, quando a LignanoBasket si sfidarono Veideman e Fernandez.



Oggi l’estone è il probabile sacrificato fra i tre stranieri dell’Apu, mentre il “Lobito” è ai box per infortunio ed è improbabile che Dalmasson si affiderà a lui: già nel match d’andata a Udine Fernandez, in condizioni non ottimali, entrò soltanto nel secondo quarto. Ipotizzando in Caupain-Cavaliero il duello principale, è facile constatare che il nuovo play bianconero può godere di un mismatch favorevole in termine di chili e centimetri da far valere negli uno contro uno. Cavaliero, dal canto suo, può mettere sul piatto una maggiore esperienza, sia dal punto di vista cestistico che per quel che riguarda il clima da derby. Nel ruolo di guardia troviamo Kyndall Dykes da una parte e Javonte Green dall’altra.

Accoppiamento fra due esterni dotati di grande esplosività fisica, entrambi sono le principali armi offensive delle rispettive squadre. Nel gioco delle coppie una possibile opzione è quella di mandare in “missione” difensiva una sentinella: Raspino, giocatore chiave nello scacchiere di Lardo, potrebbe mettersi sulle tracce di Green, e non è da escludere un utilizzo speculare di Prandin su Dykes. Avvicinandoci a canestro ecco un’altra chiave tattica importante. L’Alma ha la peculiarità di schierare due lunghi bidimensionali Da Ros e Bowers, rinunciando a un centro puro. Entrambi possono giocare sia spalle che fronte a canestro.

La Gsa, però, ha un Pellegrino dominante fisicamente, che nella staffetta con Mortellaro all’andata ha garantito il controllo dei tabelloni (45-31 il computo dei rimbalzi) alla Gsa, senza dimenticare l’arma tattica Benevelli, anche lui un “4” che ama allontanarsi da canestro per giocare il pick ‘n’ pop e prendersi triple dagli angoli. L’uomo in grado di dare scacco matto, però, può uscire dalle panchine entrambe molto ricche. Trieste ha in Mussini l’uomo nuovo, già protagonista nelle prime due uscite in biancorosso. Ma attenzione anche allo specialista delle triple Baldasso e all’esperto Cittadini nel reparto lunghi.

La Gsa può sparigliare le carte colpendo da tre con Pinton, atteso a un ritorno a buoni livelli, ma anche con Bushati. All’andata non c’era, a porto San Giorgio ha fatto scena muta: è il momento perfetto per far vedere il proprio valore, uno con il suo temperamento può esaltarsi nel clima torrido da derby. Ma per espugnare l’Alma Arena c’è bisogno dell'apporto di tutti, quindi anche

i vari(nessuno sente il derby come lui),sono chiamati a portare il proprio mattone. Specie in difesa: Udine anche stavolta vuole mettere sabbia negli ingranaggi del miglior attacco del torneo.©RIPRODUZIONE RISERVATA