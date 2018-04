Pordenone, l’amuleto Burrai al crocevia del Menti

PORDENONE. Ha tagliato la soglia dei 3 mila minuti stagionali. Tremila e una partita, per la precisione. Non è un caso che Salvatore Burrai è il giocatore del Pordenone più impiegato nel corso dell'annata. Prima con Colucci, quindi con Rossitto, le chiavi del centrocampo neroverde sono sempre sue.

Destino (beffardo) ha voluto che mancasse nell'ultima gara di campionato, a Padova, e il Pordenone ne sia uscito con le ossa rotte. Un 3-0 ancora là, stampato sulla lavagna del De Marchi, perché non c'è stata occasione di cancellarlo.



Numeri. Ci sarà domenica 15 aprile, a Vicenza (alle 16.30, diretta al bar San Quirino di via Montini), quando la squadra di Rossitto comincerà il trittico di impegni che la divide dal traguardo della regular season. Nella speranza che conduca ai playoff. E l'allenatore neroverde nell'occasione potrà contare nuovamente sul suo regista titolare.

Un rientro quanto mai prezioso. Lo dicono i numeri. Il minutaggio da stakanovista, ma pure altro. Ci sono 6 gol tra campionato e coppa, l'ultimo dei quali nella vittoria sulla Fermana di metà marzo. Ci sono 10 assist che valgono perlomeno altrettanto.



Amuleto. Parlare di Pordenone Burrai-dipendente non è così avulso dalla realtà. E non soltanto per l'apporto tecnico del regista sardo, uomo-faro della squadra neroverde. Lo si può considerare pure una sorta di amuleto. Perché quando manca (dall'inizio), il Pordenone non conosce altro risultato della sconfitta.

Oltre al fresco precedente di Padova, Burrai ha dovuto saltare anche la trasferta di Reggio Emilia del novembre scorso.

E il Pordenone uscì battuto di misura. Ai più attenti, inoltre, non sarà sfuggito che a Trieste, dopo la sua sostituzione alle soglie del novantesimo, arrivò il rigore beffa trasformato dall'ex Arma, valso l'1-1 finale. In altre parole, molto meglio averlo in campo.



Novità. Il rientro di Burrai non sarà l'unica novità del Pordenone allo stadio Menti. Molto probabilmente, infatti, Rossitto testerà il tridente dei sogni con Gerardi affiancato da Berrettoni e Nocciolini, sposando nuovamente il 4-3-3 e accantonando per il momento il 4-4-2.

Atteso pure il ritorno di Mazzini tra i pali, anche se ieri ha svolto lavoro differenziato assieme a Perilli, e l'impiego di Zammarini come interno di centrocampo. Unico indisponibile Caccetta, dopo il ritorno in gruppo di Bombagi. Oggi (alle 10.30) la consueta rifinitura a porte chiuse per sciogliere gli ultimi dubbi.



Crocevia. Il match di domenica val bene la massima ponderazione. Si tratta di una partita crocevia per entrambe. Il Vicenza, dopo la vittoria del Santarcangelo nel recupero con l'Alto Adige di giovedì scorso, è rimasto solo al penultimo posto, che significherebbe playout.

Mentre il Pordenone, in chiave

playoff, deve guardarsi dall'attacco di Albinoleffe, Ravenna e Fermana (domani a riposo). Con i primi impegnati a Padova e i romagnoli attesi dallo scontro diretto di Renate, la trasferta di Vicenza può diventare la molla decisiva.©RIPRODUZIONE RISERVATA