"Udine, Udine": i tifosi trascinano la Gsa e chiedono la vittoria a Trieste

Basket, i tifosi della Gsa "abbracciano" la squadra Udine, al palasport Carnera i ragazzi del Settore D hanno incontrato i giocatori dell'Apu al termine dell’allenamento e hanno chiesto loro un regalo: l’impresa nel derby contro Trieste (videoproduzioni Petrussi).

UDINE. Il derby è lì davanti: lo vinci e metti in cassaforte la post-season, lo perdi e vai alla roulette russa dell’ultima giornata per allungare la stagione e centrare l’obiettivo d’inizio campionato.

I tifosi dell’Apu Gsa lo sanno. Hanno ingoiato un paio di rospi mica da ridere nelle ultime settimane (ko in casa con Bergamo e due brutte sconfitte, per le modalità, a Treviso e Porto San Giorgio) eppure venerdì 13 aprile si sono presentati puntualmente al Carnera.

Erano le 18.30. Coach Lino Lardo, dopo una mezz’oretta di cinque contro cinque giocata con l’intensità dei giorni migliori (fuori per precauzione Diop, dolore al polpaccio, roba da poco), ordina ai suoi un po’ di tiro.

La lingua ufficiale in squadra è diventata ancor più l’inglese dopo l’arrivo di Troy Caupain che parla con Dykes e Mortellaro. Le ragazze della Delser, pronte all’allenamento di rifinitura in vista della sfida di stasera in Brianza, scalpitano.



Poi i ragazzi del settore D, una trentina, intonano “Udine, Udine” e la vigila del derby s’incendia. I ragazzi, terminato lo stretching si avvicinano, il clima è quello delle grandi attese. Ma disteso. Sanno bene i supporters bianconeri da dove arriva la nuova Apu.

Due anni fa di questi tempi si apprestava a iniziare (con Padova) l’avventura play-off per ritornare in serie A, adesso nella seconda categoria dei canestri la società del presidente Alessandro Pedone e del gm Davide Micalich è tra le piazze più apprezzate.



«Ci siamo allenati bene - spiega coach Lardo - Caupain è un buon giocatore, è chiaro che è all’esordio, ma ci aspettiamo molto da lui come da tutti gli altri». Lo chiamano per la foto di rito. Lui lascia il palcoscenico ai suoi giocatori. Anzi.

«Bushati, fatti vedere che sennò non ti si vede, Pinton coraggio mettiti meglio, Diop sorridi...» dice. Giù Ousmane Diop: è un po’ il simbolo di questa Gsa intristita. Meno sorrisi, meno esplosività in campo, meno incoscienza dei suoi anni.

Coraggio ragazzo, riprendi da dove ti sei fermato, più o meno al derby d’andata quando sei stato fondamentale in certi frangenti del match. Sorriso, voglia di sorprendere: la gente chiede questo ai ragazzi della Gsa. E con questo finisce anche che si fanno le imprese. Magari a Trieste.



©RIPRODUZIONE RISERVATA