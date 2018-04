Cagliari-Udinese 1 a 1, a Lasagna risponde Pavoletti - Segui la diretta

Dopo aver perso otto partite in altrettante giornate, l’Udinese è impegnata oggi in Sardegna. Mister Oddo è stato chiaro: con tre punti i bianconeri si metterebbero in tasca una buona fetta di salvezza, ma l’importante è non perdere per mantenere le distanze da un’avversaria diretta