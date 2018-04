Udinese, basta con la dieta: ora ordina una fetta di salvezza

UDINE. Dopo aver perso otto partite in altrettante giornate, l’Udinese oggi a Cagliari farebbe meglio a sospendere la dieta per salvare la pellaccia. Perché neppure Carlo Verdone e Renato Pozzetto – in uno dei film comici più conosciuti degli Anni 80, “Sette chili in sette giorni” – arrivarono al tanto.

No, non può continuare così: la crisi d’astinenza rischia di diventare pericolosa anche in chiave salvezza, là dove i bianconeri pensavano di non dover più tornare, una volta infilato il prezioso cinque su cinque di dicembre, prima di imboccare un lungo tunnel che è diventato buio da febbraio. Non fa punti alla partita interna con il Milan, l’Udinese. Non vince dal 28 gennaio a Genova, sponda rossoblù.



Scenario. Ferma a quota 33 da più di due mesi, la squadra di Oddo ha perso terreno e sicurezze, complici anche il lungo infortunio di Lasagna e gli acciacchi dei vecchi leoni, Behrami in testa.

Con il rientro del bomber, subito a segno con la Lazio, si sono visti segnali di ripresa, nonostante l’ennesima sconfitta, tanto che i tifosi friulani non hanno voluto infierire, allungando un applauso finale per premiare lo sforzo (inutile), dopo aver invocato maggior attenzione da parte della società con il solito coro: «Devi spendere».

Impossibilitata – anche volendo – a un intervento precipitoso sul mercato in questi frangenti, la proprietà ha puntato l’indice sulle gambe di pasta frolla dei “giovanotti” (un cavallo di battaglia del paròn Pozzo), ingaggiato un consulente della preparazione fisica e spedito la squadra in ritiro. Sotto traccia, invece, ha agito Gino Pozzo, supportando Massimo Oddo che ha tre gare per portare in salvo l’Udinese.



Match-ball. Il primo se lo gioca questo pomeriggio alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Oddo l’ha detto a chiare lettere ieri: con tre punti i bianconeri si metterebbero in tasca una buona fetta di salvezza, ma l’importante è non perdere per mantenere le distanze da un’avversaria diretta all’inseguimento come il Cagliari.

Con un risultato positivo, dopo aver mosso la classifica, l’Udinese si presenterebbe al San Paolo di Napoli, nel turno infrasettimanale, con un po’ di ossigeno nei polmoni, in attesa di fare il pieno al Friuli con il Crotone. Morale della favola 4 punti almeno in tre giornate prima della trasferta di Benevento.



Le scelte. Per centrare l’obiettivo questo pomeriggio, Oddo agirerà lo shaker: sembra intenzionato a mescolare esperienza e freschezza atletica. Insisterà con Larsen e Adnan sulle fasce, su Nuytinck, Danilo e Samir in difesa davanti a Bizzarri, mentre sta pensando di riproporre Hallfredsson a centrocampo, stavolta assieme a Fofana (recuperato in settimana) e Jankto.

Quella dell’islandese al posto di Balic è una scelta rischiosa: troppe volte, l’ultima con la Fiorentina, il compassato Hallfredsson ha deluso, tanto che molti si chiedono come è riuscito a garantirsi un

rinnovo del contratto a quasi 34 anni. Misteri bianconeri.

Come De Paul che dovrebbe fare coppia con Lasagna. Ma le alternative non sono molte: Jankto seconda punta con Barak titolare in mediana al suo posto la più credibile.



©RIPRODUZIONE RISERVATA