Gsa, il giorno del derby

UDINE. Con coraggio, si può fare. Coach Lardo crede all’impresa e vuole che ci creda tutto l’ambiente Gsa, pubblico compreso: i 600 che seguiranno la squadra all’Alma Arena e quelli che tiferanno da casa. Le motivazioni sono doppie: oltre a essere la partita più attesa dell’anno, c’è un posto play-off da mettere al sicuro dalla rincorsa delle inseguitrici, evitando di trasformare l’ultima partita di regular season in un pericoloso spareggio contro Imola.



«Sono convinto che possiamo dare fastidio all’Alma - esordisce Lardo alla vigilia – e proveremo a invertire un po’ di situazioni. Il pronostico, che ci vede sfavoriti, ma anche la loro lunga striscia di vittorie in casa (sono 28 i successi consecutivi in regular season dell’Alma, ndr) e il fatto che il derby in questi due anni lo ha sempre vinto la squadra di casa. Ecco, noi andiamo a Trieste con la convinzione di sfatare tutte queste cose». Le scelte sono fatte, Caupain è all’esordio in bianconero e Veideman andrà in tribuna.



«Rain rimane a nostra disposizione – specifica Lardo – questa volta per il turnover starà fuori lui. Vediamo l’impatto che avrà Caupain con il campionato italiano. Le impressioni ricavate negli allenamenti settimanali sono state buono. Il ragazzo è come me lo aspettavo: un giovane che debutta in campo europeo e porta con sé entusiasmo ed energia, tutte cose di cui avevamo bisogno. Può giocare sia da play che da guardia. Inizia subito con una partita particolare: è un derby, in casa della prima in classifica. Avremo subito modo di tastare quanta personalità ha il ragazzo».



Ci si attende una svolta in cabina di regia, ma è sotto le plance che la Gsa può fare la voce grossa.



All’andata i bianconeri dominarono il pitturato conquistando 14 rimbalzi più dei triestini, che hanno meno “tonnellaggio” rispetto all’Apu. Mortellaro, Pellegrino, Diop, Benevelli sono chiamati a ruggire sotto le plance.



«Deve essere così anche al ritorno, sfruttiamo i nostri lunghi e garantiamoci un vantaggio nei rimbalzi, un fondamentale importantissimo nell’economia di una partita. A prescindere da questo, la squadra ha dato il meglio quando ha difeso come sa. Ci dobbiamo superare, senza tatticismi. Ognuno dei giocatori deve dare il massimo e non farsi superare dal rivale diretto».



Di fronte ci sarà un’Alma decisa a mettere il timbro sul primo posto in regular season.



«Trieste sta facendo da inizio anno il percorso di chi vuol vincere il campionato e si è rinforzata strada facendo, anche se nel ritorno ha subito diverse battute d’arresto in trasferta. Li affrontiamo con rispetto ma con tanta voglia di metterli in difficoltà. L’impresa è alla nostra portata, soprattutto se metteremo

attenzione e intensità come all’andata».Occhio anche a cosa succede sugli altri campi, perché la Gsa può tagliare il traguardo play-off già stasera in caso di vittoria e di contemporanea sconfitta di Ferrara nello scontro diretto con Jesi.©RIPRODUZIONE RISERVATA