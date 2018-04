Strepitosa Gsa, espugna Trieste e conquista i playoff

TRIESTE. Sì, l’invincibile Alma ha perso in casa una sola partita di campionato. Purtroppo per lei la più importante: quella con Udine.



La Gsa ha fatto un’impresa epica, con un americano nuovo che ha giocato alla grande e una squadra, guidata da Bushati e un Dykes comunque decisivo, semplicemente commovente.



È finita. Udine è ai play-off e, incredibile, se batte domenica Imola al Carnera può pure arrivare quarta.



L’inizio è tosto tosto. Bowers sulla palla a due fa un urlo alla Tarzan per esaltare una folla che da un’ora abbondante tiene alti i decibel di un palazzo pieno come un uovo di 6.300 spettatori, di cui 600 friulani.



L’Alma attacca l’avversario alla giugulare. Sa che l’Apu è in difficoltà, meglio portarsi avanti. Bowers imperversa su Pellegrino.



Risultato 13-4. Perché Dykes, sbaglia tutto quello che tira.



Bowers per una botta va negli spogliatoi, bisognerebbe approfittarne, ma con chi?



Mentre Dykes sbaglia e Micalich lo manda ancora “a rane”, zitto zitto Troy Caupain, buttato nella bolgia dopo 6’ di gioco, piazza una disarmante bomba dall’angolo. Roba che dalle parti del Carnera si sognano da mesi.



E se la difesa di Udine comincia a mordere e Diop svita le lampadine a rimbalzo eccolo il derby.



Se solo per i friulani, insultati dai 5.700 a più non posso, decidesse di giocare anche Dykes.



Lardo lancia Bushati. “Rubata” di Pinton, contropiede: 15-15 a inizio secondo quarto. Altro che, da 5’ la difesa dell’Apu si è insinuata negli ingranaggi Alma.



E Bushati con una tripla siderale manda in estasi lo spicchio friulano.



Ora la partita è bellissima. Caupain gioca da veterano: penetra, segna (9 punti in un amen) gioca “pick and roll” con “fox” Mortellaro: insomma, è un play vero.



Dalmasson deve parlarci su. Viste le premesse gran cosa. Il treccia” si allaccia finalmente le “Air Jordan” e piazza sei canestri di fila.



Intervallo lungo: 32-34. Sensazioni frizzanti in casa Apu, con panchina (produttiva 22 punti su 34) che esulta a ogni canestro come fosse quello decisivo.



“Si può fare” direbbe Barak, non il ceco dell’Udinese del pianto.



Rispetto alle ultime brutte esibizioni l’Apu riparte forte, Micalich ora applaude Dykes. La difesa di Lardo inceppa gli ingranaggi di Trieste cui manca uno come Fernandez ancora ai box.



Udine ha pazienza in attacco, si spinge due volte anche a + 9, dura poco, ma il palazzo ora canta “Non mollare mai”. Significativo.



È un momento chiave del match. L’Apu lotta. E’ a un bivio: tornare la vera Gsa o rimandare la rinascita. Purtroppo, c’era da aspettarselo, Caupain incide di meno e Pellegrino e Diop fanno il quarto fallo.



Una tripla immaginifica di Raspino, un ex, regala un altro +9 (37-46).



Dura sempre poco: Udine s’inceppa. Trieste accelera, difende e si riporta sotto con un Bowers di nuovo super. Ora è una bolgia incredibile.



Pensi che l’Apu abbia preso il bivio sbagliato. Anche se chiude avanti il terzo quarto 44-51 con una scorribanda di Dykes.



L’inerzia ora è biancorossa. Si riparte. E i 600 friulani, tutt’altro che arrendevoli nonostante l’inferiorità numerica (complimenti davvero anche per la disciplina), ci credono eccome.



Decibel fuori norma, Lardo se la gioca con i tre piccoli (i due Usa e Bushati), Mortellaro e Benevelli.



Dykes c’è, le difese ruggiscono, Udine cerca un colpo d’ala, vista la partita lo meriterebbe, ma a pallacanestro si vince se fai canestro.



Nobile, chiamato a dar respiro a Caupain, commette una sciocchezza sul +5 che rimanda in orbita il pubblico.



Va detto, però, l’Alma ci mette molto del suo per perdere, sbaglia attacchi a raffica.



Udine cerca sempre quel colpo d’ala (canestri) per regalarsi un’impresa. E’ a +5 a 6’ dal termine. Bushati da tre, 600 in orbita (48-56), Troy (glaciale) dalla lunetta: +10 (48-59).



Un colpo d’ala. Quanta autonomia avrà però Udine? Poca. Peccato.



Due triple (Mussini e Cavaliero) un contropiede di Mussini riaprono il match (56-59 za 2’30”). Manca ancora troppo.



Mezza frittata è fatta. Fa rabbia perché è stata cotta in tre azioni, 50” incredibile.



La Gsa con Mortallaro si gioca il match point del +6, Bowers gli cancella il tiro.



Mussini ricuce, (58-60), Trieste gioca per il pareggio a 1’30”.



E’ guerra di nervi. “Udine, Udine” grida “lo spicchio”. Cavaliero (wanted per 37’) con una tripla siderale regala il vantaggio (61-60). Bushati il sorpasso dalla lunetta.



Trieste sbaglia a 32”, ma gli arbitri gli regalano una dubbia rimessa. Greene segna solo un libero a 16”.



I 600 trepidano. Ultimo attacco. A casa (immacolata) della capolista. Dykes sbaglia dall’angolo: overtime.



È durissima ora, ma è bellissima. Ma la spia della riserva si accende alla Gsa: lo capisci quando Geene veleggia e schiaccia a rimbalzo d’attacco e Bowers viene dimenticato in area. Bushati tira un air-ball.



Caupain ha attributi: tripla dall’angolo, sorpasso. Canestro di Dykes, che poi vuole vincere la partita da solo, forza tre tiri.



A 21” Udine, sotto di due, si gioca il derby. Benevelli sbaglia da tre d’un niente, Raspino regala il pareggio.



Altro overtime. Incredibile. Caupain lotta, Dykes si fa perdonare con un 2+1, Bowers è immarcabile, Dykes tripla, Udine ha un orgoglio smisurato.



È ammaccata, mezza squadra è fuori per falli. “Forza Udine” gridano i friulani.



La Gsa trova energie da non si sa dove. Caupain è monumentale in una difesa su Da Ros

e Dykes la chiude mandando in estasi il pubblico friulano.Sì, è successo ancora. L’invincibile Alma ha perso. Proprio con Udine.Per una volta, che goduria sentire cantare i frustatissimi giuliani “Friulano pezzo di m….”. Udine è ai play-off, nel modo più bello.