Pordenone, pari con il Vicenza in dieci per un’ora

VICENZA. Alla fine è una questione di cuore: una squadra l’ha avuto nel primo tempo ed è andata in vantaggio, l’altra l’ha messo in campo nella ripresa, pareggiando e sfiorando anche il successo.

Si va oltre i concetti tattici per spiegare il pareggio del Pordenone a Vicenza, risultato non da buttare in chiave play-off per la truppa di Rossitto: i punti di vantaggio sull’undicesima e prima delle escluse – l’Albinoleffe – restano due, visto il pari dei bergamaschi a Padova.

Per i ramarri, inoltre, c’è sempre lo scontro diretto col Renate dell’ultima giornata come jolly da sfruttare.

Ragionamenti di classifica a parte, la sfida del Menti è un flipper di emozioni: biancorossi per primi in vantaggio, ma rimasti in dieci subito dopo; Pordenone fuori dal match sino a metà ripresa, poi in grado di siglare l’1-1 e di sfiorare il 2-1, negato da un super Valentini.

Nel mezzo ci si mette l’arbitro, che prima ferma De Giorgio per una posizione di offside nonostante Formiconi tocchi il pallone (avviando una nuova azione); quindi, a un paio di minuti dal triplice fischio, concede un rigore al Vicenza decisamente generoso, ma De Giorgio lo spedisce sull’incrocio dei pali.

In poche parole: i cento tifosi neroverdi che hanno scelto lo stadio per l’ultima trasferta del campionato non si sono annoiati.



L’inizio. Supportato da un grande pubblico, che vuole sostenere la causa sino al raggiungimento della salvezza sul campo, il Vicenza, dichiarato fallito lo scorso gennaio, parte forte.

È Giacomelli a ispirare la squadra: seconda punta nel 3-5-2, il capitano crea facilmente superiorità numerica, facendo perdere le coordinate al reparto difensivo neroverde, in difficoltà ormai da tempo (6 reti subite nelle ultime due partite).

Prima il numero dieci va vicino al gol con un bel tiro deviato da Stefani e poi, all’ennesima accelerazione, supera Burrai e trova il pallone filtrante che mette Ferrari di fronte alla porta: l’ex centravanti del Venezia prende la mira e batte Perilli, siglando il gol dell’1-0. Le responsabilità della difesa del Pordenone sono evidenti, Bassoli perde l’uomo che poi va a nozze di fronte a Perilli.



Reazione. Eppure i ramarri, sistemati con un 4-3-2-1, poco prima qualcosa avevano combinato: Nocciolini, schierato unica punta al posto di Gerardi, perde l’equilibrio a tu per tu col portiere; poi Berrettoni sfiora il gol con un bel tiro a giro, deviato da Valentini.

E’ l’ultima occasione prima della rete di Ferrari, che rompe l’equilibrio. I ramarri faticano ma al 28’ l’arbitro offre la possibilità di rientrare in gara: al 28’ Maggioni espelle Bianchi, già ammonito.

Con un’ora ancora da giocare sembra l’assist perfetto, l’aiuto di cui avrebbe bisogno una formazione in svantaggio di un gol. Non è così nel primo tempo, lo è nella ripresa: con l’ingresso di Gerardi all’8’, che sposta Nocciolini sull’out di destra per un 4-3-3 molto più offensivo, il Pordenone cambia e inizia a diventare più pericoloso sino a trovare il gol.

Nocciolini lavora un bel pallone sulla destra, serve centralmente Berrettoni che fa velo per Burrai: destro dal limite del regista all’angolino, è l’1-1.



Bagarre. L’ultimo quarto d’ora è infuocato: Valentini nega un gol a De Agostini con un autentico miracolo, quindi l’arbitro concede un rigore dubbio al Vicenza per presunto fallo di De Agostini su Ferrari. È l’occasione migliore per i biancorossi, ma De Giorgio sbaglia incredibilmente.

Il Pordenone allora si lancia all’attacco: Valentini nega il gol a Gerardi e poi a Cicerelli, dimostrandosi reattivo a uscire nel primo caso e abile tra i pali nella seconda situazione; quindi Ciurria colpisce una traversa di testa da un’azione di calcio d’angolo.

Finisce così, non c’è più tempo. Il Pordenone si porta a casa un punto tutto sommato utile. Sarebbero potuti essere tre senza Valentini; ma se De Giorgio avesse trasformato il penalty nel finale, sarebbe stato un dolorosissimo ko.©RIPRODUZIONE RISERVATA