L'Udinese conferma Oddo, la gara chiave col Crotone

INVIATO A NAPOLI. «Massimo Oddo è e resterà l'allenatore dell'Udinese indipendentemente dal risultato di questa sera al San Paolo: ogni voce su un possibile sostituto è destituita di ogni fondamento».



L'esplosione viaggia sull'onda del web e il diesse bianconero Manuel Gerolin interviene subito dopo pranzo dal quartier generale dell'Udinese a Napoli a poche ore dalla sfida con la squadra di Sarri: la presa di posizione ufficiale della società è legata alle voci di un possibile avvicendamento sulla panchina friulana per questo finale di stagione, voci che cavalcano i social network insistentemente, tanto che anche il nostro giornale aveva indicato una lista di papabili (l'ultima entrata è quella del cavallo di ritorno Andrea Stramaccioni assieme a Reja e Mandolini) nel caso le cose precipitassero dopo Crotone.



Il termine temporale deve essere sottolineato e vincolato ai risultati: solo se l'Udinese perderà anche la prossima domenica Gino Pozzo valuterà delle soluzioni estreme.



«Oddo gode della nostra fiducia, sarebbe da pazzi fargli mancare tutto il nostro appoggio con all'orizzonte partita importantissime per la nostra stagione», aggiunge Gerolin quasi a rispondere chi attrverso i post accusa la dirigenza

bianconera di non avere testa, di essere allo sbando.«E' un momento delicato e proprio per questo non vogliamo che la squadra sia distratta da polemiche o ipotesi che non hanno motivo di esistere». Insomma, Oddo non è appeso al filo della conferma stasera.