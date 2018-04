Gsa, parla Dykes: "Possiamo vincere con tutti"

UDINE. È stato uno dei protagonisti indiscussi del derby di domenica scorsa. Kyndall Dykes, con le sue giocate ha messo il sigillo sulla vittoria finale, trascinando i bianconeri a un successo storico. Ieri sera, in occasione del primo allenamento settimanale della squadra, dopo le foto con una piccola delegazione dello sponsor Lubriservice e prima di raggiungere la sorella seduta in parterre, “Agent 00” si è fermato a bordo campo per rispondere a qualche domanda. Interessante soprattutto quanto è emerso sul rapporto che si sta creando con il nuovo arrivato Troy Caupain: Dykes e Mortellaro, i due giocatori a stelle e strisce dell’Apu, hanno un nuovo connazionale con cui scambiarsi simpatiche battute.



Kyndall, come hai vissuto il derby davanti a un palazzetto gremito?



«C’era una grande atmosfera. Queste partite, davanti a quasi settemila persone, sono gare di pura energia che ti spingono a giocare al meglio, in maniera tosta».



Oltre al pass per i play-off, questo successo che cosa significa per il gruppo?



«La vittoria ha cementato ancora di più il gruppo. Battere la prima in classifica, giocando fuori casa, porta morale e ci aiuta a trovare la condizione giusta per affrontare al meglio i play-off. Dobbiamo pensare che se siamo riusciti a vincere contro la capolista, possiamo vincere con tutti».



C’era tua sorella a Trieste sugli spalti insieme ai tifosi. Quali sono state le sue sensazioni?



«Mi ha solo detto: the fans are crazy. È la prima volta che viene in Italia, ma si è subito ambientata. La partita le è piaciuta molto, si è divertita in mezzo ai nostri supporter anche se si è sorpresa che la polizia li abbia scortati fino al palazzetto».



Hai avuto occasione di portarla da qualche parte? Quanto rimarrà in Italia?



«Lunedì siamo andati a Venezia. Abbiamo camminato per sette ore, visitando la città. Rimarrà qui fino a domenica per vedere l’ultima gara di regular season. Abbiamo un po’ di tempo per raggiungere altri luoghi qui vicino».



E invece di Caupain? Cosa ne pensi? Sembrate in sintonia.



«Troy è un giocatore intelligente. E infatti è entrato nel nostro sistema di gioco abbastanza velocemente.

Ha disputato una bella partita, senza paura e sfoderando grandi azioni. Fuori dal campo lo aiuto ad orientarsi. Per lui è la prima volta lontano da casa, in un ambiente totalmente differente e quindi cerco di essere per lui come un fratello maggiore».©RIPRODUZIONE RISERVATA