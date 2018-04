Insulti e testate all’arbitro gli costano cinque anni di squalifica

UDINE. Cinque anni di squalifica. È questa la squalifica inflitta a Michele Fazzari, giocatore del Torre Tc (Tapogliano - Campolongo) reo di aver colpito con due testate sulla fronte l’arbitro che l’aveva espulso durante la gara giocata in casa del Trivignano.



Corre il primo dei 4’ di recupero della ripresa con il direttore di gara, Fayed della sezione di Udine, che interrompe il gioco comandando un calcio di punizione in favore del Trivignano.

Fazzari protesta rivolgendo all’arbitro una frase gravemente ingiuriosa; resosi conto che l’arbitro avrebbe estratto il cartellino rosso per espellerlo inizia a correre verso di lui, che si trovava a dieci metri, prima di raggiungerlo e sferrargli un pestone sul piede destro e una testata sulla fronte.

Il direttore di gara, costretto ad arretrare, è colpito una seconda volta con una testata da Fazzari con il solo intervento dei calciatori delle due squadre a fermarlo mentre continua a rivolgere espressioni blasfeme al “fischietto”.

Gara sospesa e arbitro che nel tentativo di raggiungere gli spogliatoi è ancora inseguito da Fazzari il quale continua nelle proteste. Entrato nello spogliatoio il direttore di gara viene avvicinato da Massimo Lepre, massaggiatore del Torre Tc, il quale gli chiede delucidazioni sulla decisione di sospendere l’incontro, mentre il Fazzari continua ancora a protestare.

Nuovo intervento dei giocatori del Trivignano, i quali fanno entrare nello spogliatoio l’arbitro, immediatamente raggiunto da Emiliano Montina accompagnatore ufficiale della società di Tapogliano-Campolongo, il quale si scusa per il comportamento dell’arbitro. Placati gli animi e potuto lasciare l’impianto di Trivignano il direttore di gara si reca, visti i forti dolori al capo, all’ospedale di Palmanova dove viene visitato.



Per questo motivo, considerando il comportamento di Michele Fazzari, il giudice sportivo ha valutato il gesto quale «condotta violenta caratterizzata da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata», punendo il calciatore con lo stop fino all’8 aprile 2023 con la proposta al presidente federale di dichiarare per lo stesso la preclusione

dalla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federcalcio italiana.

Per il Torre Tc infine, che la sera stessa aveva messo fuori rosa il calciatore (e l’allenatore), la multa di 400 euro per responsabilità oggettiva oltre alla sconfitta, a tavolino, per 3-0.