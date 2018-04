Oddo furibondo: "Dopo una gara così non si può perdere"

INVIATO A NAPOLI. «Massimo Oddo è e resterà l’allenatore dell’Udinese indipendentemente dal risultato di questa sera al San Paolo: ogni voce su un possibile sostituto è destituita di ogni fondamento».

Non si sa se il “supplemento” di fiducia espresso dal ds Manuel Gerolin, poche ore prima del calcio d’inizio al San Paolo, abbia inciso in modo positivo sulla giovane Udinese che il tecnico pescarese ha disegnato a Napoli, di certo gli dà la forza – anche all’interno dello spogliatoio – per esercitare delle scelte importanti in vista della gara chiave di domenica con il Crotone, quando i bianconeri non potranno più fallire.

leggi anche: Il Napoli cala il poker all'Udinese: al San Paolo finisce 4-2 Decima sconfitta consecutiva per i bianconeri. In due occasioni la squadra di Oddo in vantaggio, recuperata poi dai gol di Insigne, Albiol, Tonelli e Milik. Il Crotone ferma la Juve, domenica spareggio per la salvezza

Dieci (sconfitte di fila) è infatti il numero massimo che può essere sopportato dalla classifica dell’Udinese, piantata a quota 33 e con la terz’ultima – proprio la squadra di Zenga pronta a sbarcare al Friuli dopo il pareggio casalingo sulla Juventus – a sole cinque lunghezze. E dire che ieri sera, per un’oretta, la truppa di Oddo ha addirittura accarezzato l’idea di un risultato positivo al San Paolo, abbinato addirittura con una sconfitta del Crotone. Poi il ribaltone.

E quello di Napoli lascia l’amaro in bocca al tecnico bianconero. «Sono molto arrabbiato per il due gol su palla inattiva, un particolare che conferma quanto avevo detto dopo la sconfitta di Cagliari. Perché stavolta abbiamo cambiato modo di marcare, l’abbiamo fatto a uomo, ma se non ha la giusta mentalità prendi gol a prescindere», racconta Oddo pochi minuti dopo la fine della gara.



Eppure, dopo aver incassato due reti – ahinoi – evitabili, si prendere pure i complimenti: «L’atteggiamento che abbiamo sfoderato qui era quello voluto. Altre volte ci era mancato un po’ di coraggio, stavolta l’abbiamo messo in campo: d’altra parte l’avevo detto ai ragazzi che contro il Napoli non mi poteva solo sperare di parcheggiare il pullman davanti alla porta. Perciò abbiamo costruito, ribattuto colpo su colpo: il Napoli ha grandi qualità, ma noi il nostro gioco l’abbiamo fatto strabene e purtroppo paghiamo due errori».



Resta ancora l’ombra di un esonero sulla panchina, nonostante l’attestato preventivo di fiducia della società: «Allontanato l’esonero? Sì, per una partita, la prossima. D’altra parte è giusto che sia così, ho perso dieci partite di fila. E ho attirato sull’Udinese un po’ di clamore proprio per colpa di questi risultati». All’orizzonte la gara con il Crotone e tre giorni di fuoco: meglio concentrarsi sulla testa o sulle gambe dopo aver subito l’ennesima rimonta nella ripresa? «No guardate, stavolta di testa c’eravamo, anche Sarri alla fine si è avvicinato per farci i complimenti, e anche le gambe giravano. Sono gli errori che pesano». Ecco la zavorra da sganciare in vista del Crotone.



