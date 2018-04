Udinese, parla Gino Pozzo: "Domenica non ci sono alternative alla vittoria"

UDINE. L'Udinese perde da dieci partite di fila: domenica 22 aprile col Crotone, ora solo cinque punti sotto i bianconeri, si gioca una grande fetta di salvezza.

Giovedì, prima dell'allenamento post-Napoli, Gino Pozzo ha parlato alla squadra. Il principale messaggio ai suoi giocatori: "Non esistono, domenica, alternative alla vittoria, l'emorragia deve essere fermata presto".

Il proprietario dell'Udinese poi ha parlato con i giornalisti toccando diversi punti tra passato, presente e futuro.



Altri due messaggi sono stati chiari: "La proprietà non ha la minima intenzione di vendere il club e piuttosto vuole rilanciare il progetto.

Molti errori sono stati commessi, si sa quali siano ma verranno analizzati a fine stagione. Ora, grazie all'aiuto fondamentale dei tifosi, la vera risorsa del club, bisogna mantenere la serie A: "Non un diritto acquisito, ma un vanto per il club".



Poi il messaggio ai giocatori: in caso malaugurato di retrocessione tutti saranno considerati responsabili. Compresi i giocatori, che rimarranno a soffrire in Friuli.



Ed ecco in 15 punti il messaggio di Gino Pozzo, che all'inizio della chiacchierata era accompagnato dalla sorella Magda.

1. La mia mancata presenza fisica a Udine non è una novità e non è elemento di distacco. Da più di 30 anni siamo qui e non abbiamo intenzione di andarcene. La costruzione dello stadio ne è una prova. Solo con unione tra società e tifoseria si va lontano.



2. Non ci sono state cessioni nel mercato di gennaio, ma prestiti solo in ottica di snellire l'organico e dare spazio altrove a ragazzi che hanno bisogno di crescere.



3. La figura di mio padre Gianpaolo è di garanzia e raccordo. La sua partecipazione facilita la gestione del club, ma le scelte di mercato le faccio io da oltre 20 anni. Io, peraltro per carattere, non vado sotto la curva nè quando si vince nè quando si perde.



4. Non accedo per scelta di vita ai social network, capisco le critiche dei tifosi. La loro frustazione è condivisibile e li ringraziamo perchè sono sempre stati vicini alla squadra.



5. Restare in serie A non è un dogma bisogna guadagnarsela la categoria ogni anno e in queste 5 partite dobbiamo mettere tutte le energie per salvarci. E abbiamo bisogno di tutti, tifosi in primis.



6. Mancato acquisto della punta a gennaio? Abbiamo valutato che 4 giocatori (Maxi Lopez-Lasagna-De Paul-Perica) fossero sufficienti per due posti.



7. Abbiamo commesso diversi errori, tutti sono responsabili, non ci sono innocenti. A fine stagione analizzeremo le cause, ma ora pensiamo a salvarci. La squadra ha avuto un crollo improvviso.



8. La situazione è seria: stringiamoci intorno alla squadra che ha dato segni di reazione a Napoli tornando ad essere propositiva. I primi a sapere che devono starci vicino ora sono i nostri splendidi tifosi.



9. Claudio Vagheggi? E' un agente come molti altri, di cui mi avvalgo e che in passato ci ha fatto acquistare ottimi giocatori. Non ha un ruolo in società, è più visibile solo perchè vive a Udine.



10. La sostituzione di un giocatore come Di Natale non è banale. Il ritorno di Quagliarella? Ci abbiamo provato un paio di stagioni fa ma era sotto contratto con un altro club.



11. Dopo Guidolin non siamo riusciti a trovare una guida tecnica che sappia lavorare con il materiale umano messo a disposizione.



12. I giocatori sono qui non per fare plusvalenze, ma per far vincere l'Udinese, questo deve essere chiaro.



13. Questo non è un albergo, se le cose precipitano tutti, giocatori in primis, sono responsabili. E soffriranno con noi anche in serie B. Di mercato non voglio parlare: adesso me li tengo tutti.



14. Meret il prossimo anno tornerà all'Udinese e la nostra

idea è che giochi con noi.15. Non cerchiamo colpevoli, adesso dobbiamo essere uniti. Per me c'è solo domenica: non c'è altra soluzione che la vittoria. Il filotto è finito qui, l'ho già detto ai ragazzi nello spogliatoio.