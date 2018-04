Udinese, Behrami e Larsen titolari o in panchina: ecco il grande dubbio

UDINE. Dovrà solo vincere, così come ha sottolineato Gino Pozzo, e per farlo non dovrà sbagliare nulla, dall’approccio alla gestione della partita. Se questo è il presupposto dell’Udinese alla sfida salvezza di domani col Crotone, è logico che in casa bianconera si stiano vivendo ore intense, non solo divorate dall’attesa di andarsi a prendere i tre punti salvifici, ma soprattutto scandite da una serie di valutazioni dalle quali dipenderanno scelte e strategia di Oddo.



Bilancino. Pensare che sia cosa facile preparare questa sfida è il più classico degli errori in cui si potrebbe cadere, specie a fronte degli annunciati recuperi di Lasagna, Larsen e Behrami. Tutti e tre hanno lavorato in gruppo ieri nella seduta a porte chiuse, e tutti e tre hanno dunque aumentato le possibilità di partire titolari, creando così anche un possibile trabocchetto per Oddo, che da parte sua dovrà usare il bilancino per capire chi e quanto impiegare, in base alle condizioni e soprattutto alla durata atletica.



Rischi calcolati. E qui il discorso porta dritti a Behrami, il più “navigato” in mediana, ma anche un possibile cambio annunciato visto che il centrocampista ha portato al 90’ solo quattro partite in stagione, di cui l’ultima che ha giocato col Sassuolo (17 marzo), prima della lesione al bicipite.



Che farà Oddo? Lo rigetterà nella mischia come fece a Marassi il 28 gennaio, dopo il mese di assenza di Valon che poi firmò il gol vittoria due minuti prima di essere sostituito (63’), oppure confermerà Balic in un centrocampo a tre in cui Fofana, Jankto e Barak stanno forse meglio dello svizzero quanto a condizione? Il discorso vale anche per Larsen, pronto a stringere i denti seppur non ancora al meglio. Il danese servirebbe tanto in difesa, per dare il cambio a Nuytinck, quanto in fascia, ricordandoci dell’assist a Lasagna con la Lazio. Da questa scelta dipendono anche quelle su Widmer, principale candidato a fare il quinto a destra, e Zampano.



Attacco. Dal discorso dovrebbe essere escluso Lasagna, il più atteso e anche il più pronto dopo l’affaticamento ai flessori che gli ha impedito di allenarsi a pieno regime fino a metà settimana. L’ipotesi più probabile è che sia lui a

cominciare al fianco di Maxi Lopez.É una delle scelte “da non sbagliare” di Oddo, che avrebbe anche la soluzione Jankto, forse da arretrare in casa per farlo partire a fionda dalla mediana. Ma a quel punto chi starebbe fuori a centrocampo?©RIPRODUZIONE RISERVATA